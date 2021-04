Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE NOMINEVENEZIA Vincenzo Macello per la Brescia-Verona-Padova, Paola Firmi per la Fortezza-Verona. Sono due i commissari straordinari alle grandi opere ferroviarie del Nordest, fra i 29 nominati ieri dal dicastero delle Infrastrutture: confermando di fatto il decreto lasciato in eredità da Paola De Micheli, il ministro Enrico Giovannini ha presentato ieri un pacchetto di 57 interventi pubblici, per un valore di circa 83 miliardi e un...