LE DISPOSIZIONI

VENEZIA Prima domenica con i supermercati chiusi in Veneto. Dal piccolino casolin all'ipermercato, oggi non si troverà un solo negozio aperto dove fare la spesa. Il divieto di apertura è contenuto nell'ordinanza numero 33 firmata venerdì scorso dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e rimasta sospesa per una notte, dopo che il ministro alla Salute Roberto Speranza aveva emanato un'ordinanza con valenza nazionale ma più blanda. Dopo essersi consultato con l'ufficio legislativo regionale, ieri mattina Zaia ha confermato i divieti: «Non ritiro l'ordinanza, le disposizioni restano valide fino al 3 aprile a meno che il 25 marzo il premier non emani un Dpcm più restrittivo». Semmai, Zaia ha fatto appello al governo: «Abbiamo dato l'intesa su tutti provvedimenti del governo, evitiamo di arrivare il 24 notte su un testo senza avere la possibilità di vederlo, c'è tempo di lavorarci».

I DIVIETI

I dubbi di natura giuridica in realtà erano stati fugati già venerdì sera: fosse stato un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri allora sarebbe valsa la norma di rango superiore, ma di fronte a una ordinanza ministeriale è possibile il divieto più restrittivo, specie se assunto per motivi di salute e igiene pubblica. Tra l'altro ieri anche l'Emilia Romagna ha copiato il Veneto disponendo la chiusura dei supermercati, dei mercatini e pure dei cimiteri. Il Friuli Venezia Giulia aveva peraltro anticipato misure analoghe. «Il patrimonio da salvaguardare è la salute», ha detto Zaia.

Da oggi, dunque, ci saranno due tipi di divieti da osservare. Quelli veneti validi fino al 3 aprile: 1) chiusura di parchi, giardini pubblici o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura; 2) la bicicletta (ma lo stesso dicasi di monopattini eccetera) può essere utilizzata solo per andare al lavoro o a fare la spesa; 3) la passeggiata non è vietata, ma dev'essere fatta sotto casa e lo stesso dicasi per chi porta fuori i cani: Nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora; 4) nuove disposizioni per i bar nelle stazioni di rifornimento di benzina: aperti sempre in autostrada; dalle 6 alle 18 lungo le strade extraurbane secondarie; chiusi nei centri abitati; 5) chiusura la domenica di tutti i negozi di generi alimentari; 6) l'accesso ai negozi è consentito a una sola persona per famiglia salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone (l'anziano con la badante, la mamma con il bambino).

Poi fino al 25 marzo ci sono i divieti nazionali del ministro Speranza, in gran parte assorbiti da quelli veneti. Ossia: anche il ministro chiude i parchi e regolamenta l'attività motoria all'aperto, ma senza metri («In prossimità della propria abitazione»). In più, il ministro chiude i bar all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e vieta gli spostamenti nel weekend verso le seconde casa, quelle utilizzate per vacanza. Provvedimento, quest'ultimo, su cui Zaia concorda: «Blocca il via vai di gente che rischia di diffondere il contagio».

A scanso di equivoci: per la corsetta e l'uscita col cane in Veneto valgono i 200 metri. E oggi gli unici esercizi commerciali che resteranno aperti saranno farmacie, parafarmacie, edicole. «È un sacrificio che chiedo - ha detto Zaia - ma questa è una battaglia che dobbiamo fare in squadra». A chi obietta che così aumenteranno le code e quindi i rischi di contagio, il governatore risponde: «Le file ai supermercati ci sono sempre state. La gente ha paura che manchi il cibo? Non è così, se manca cibo ve lo dico io per primo».

D'accordo con la chiusura dei supermercati l'Anci: «In una fase così delicata servono decisioni coraggiose e muscolari che facciano tutto il possibile per tenere la gente a casa e frenare il contagio», ha detto il presidente Mario Conte. «Bene l'ordinanza di Zaia, serve per tutelare la salute di tutti», ha detto il deputato Marco Marin (FI). Contrario il candidato governatore del M5s, Enrico Cappelletti: «Decisione incomprensibile, creerà inevitabilmente più ressa e di conseguenza più esposizione al contagio».

FURBETTI DELLA SPESA

Il governatore ha annunciato una stretta per i furbetti della spesa, quelli che con la scusa del pane ma anche dell'aspirina escono di casa più volte al giorno. «Stiamo studiando un sistema per evitare che ci sia un via vai continuo di persone nei negozi - ha detto Zaia - Sarà un sistema non coercitivo per capire se c'è qualcuno che passa spesso attraverso le casse o se ci va una volta sola».

LE AZIENDE

Il governatore è tornato a chiedere al governo di ripensare il provvedimento per le aziende: «A livello nazionale va riaperto il tavolo per una chiusura ragionata, sapendo che alcune attività (agroalimentare, medicale) non possono chiudere. Pesa di più l'agonia. E abbiamo un sacco di istanze sui cantieri: se ci fosse la certezza di avere la copertura giuridica di non pagare danni al pubblico e al privato, i cantieri chiuderebbero, ce lo dicono grosse associazioni».

Intanto il segretario veneto della Cgil Christian Ferrari ha chiesto a Zaia di bloccare tutte le attività escluse quelle essenziali: «Il problema non è chi fa una passeggiata, il problema è che centinaia di migliaia di lavoratori veneti sono costretti ad andare a lavorare».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA