Veneto, coro di sì alla revisione Marcato: «Decidano le regioni»

REAZIONIVENEZIA «Non credo che la liberalizzazione delle aperture domenicali abbia portato benefici o 1 euro in più di fatturato. Ha portato invece turni massacranti, incertezza continua a fronte di stipendi non adeguati, famiglie sempre più divise. Per cui sono felice che finalmente anche a livello nazionale ci si ponga il problema di rivedere la legge».Roberto Marcato, assessore leghista allo Sviluppo della Regione Veneto, è affezionato al tema delle aperture domenicali avendolo preso in carico appena entrato in carica. «Convocai...