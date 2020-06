LE NOMINE

VENEZIA Dal 29 giugno in Veneto raffica di novità al vertice di sei comandi provinciali su sette e ai piani alti del comando interregionale dei Vigili del fuoco. Valzer delle nomine? Ben di più, secondo Palazzo Balbi: «Un vero e proprio terremoto», dice l'assessore Gianpaolo Bottacin (Protezione Civile), annunciando un'interlocuzione con il Governo sul fatto che per il momento restano vacanti due scranni a Belluno e a Venezia, nell'ambito di una serie di spostamenti che mai prima d'ora erano avvenuti tutti insieme in una regione.

L'ATTESA

Per quanto riguarda la provincia dolomitica, Girolamo Fiandra Bentivoglio è stato promosso dirigente superiore e assumerà l'incarico di comandante di Sassari. «Prossimamente è stato comunicato sarà reso noto dal dipartimento il nuovo dirigente del comando». Una formula analoga è stata utilizzata anche per spiegare l'attesa per il sostituto di Enrico Porrovecchio, destinato a Brescia, finora responsabile della colonna mobile quale vice del comandante interregionale (per Veneto e Trentino Alto Adige) Loris Munaro. Quest'ultimo era subentrato a Fabio Dattilo, chiamato al comando nazionale quando il ministro dell'Interno era il leghista Matteo Salvini. Per questo c'è chi arriva a vedere nella decisione del Viminale, ora guidato da Luciana Lamorgese, addirittura una ripicca del Governo giallorosso nei confronti del Veneto.

LA PREOCCUPAZIONE

Possibile? Bottacin non si sbilancia, ma esprime preoccupazione per la mancata sostituzione di Porrivecchio in Veneto («una figura importantissima») e di Bentivoglio a Belluno: «La provincia di Vaia, quella che conta 6.000 delle 9.000 frane del Veneto, che ha il più alto numero di distaccamenti e di vigili volontari da coordinare (23, ndr.), che ha in vista i Mondiali di sci e le Olimpiadi Invernali. Proprio Belluno, provincia nella quale a breve sarà inaugurato, dopo anni di peripezie, il nuovo comando provinciale che conterrà anche la sala operativa della Protezione Civile grazie all'ottima sinergia che la Regione ha con i Vigili del fuoco, soprattutto dopo la firma della convenzione che io stesso ho promosso da qualche anno. Mi attiverò da subito col Governo affinché siano immediatamente ricoperte le posizioni vacanti. Il Veneto non può attendere».

I NOMI

La girandola dei nomi vedrà a Venezia il pensionamento di Giovanni Di Iorio e il subentro da Ancona di Dino Poggiali. A Treviso arriverà Giampiero Rizzo da Vibo Valentia, al posto di Pino Lomoro che andrà a Modena. Qui finora c'era Cristiano Cusin, trasferito a Padova, che Vincenzo Lotito lascerà per Genova. Dopo un anno nuovo cambio per l'ex trevigiano Nicola Micele, che lascerà Verona e andrà al dipartimento nazionale a Roma. Luigi Diaferio sarà spostato a Foggia da Vicenza, dove il suo incarico passerà a Giuseppe Costa, attuale vicario in laguna.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA