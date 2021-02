IL PROCESSO

TREVISO «La conduzione di Veneto Banca per almeno 10 anni è stata all'insegna di comportamenti dissipativi e distrattivi». Per poco più di un'ora i pubblici ministeri Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno ricostruito le fasi che hanno portato al crac dell'ex popolare, sottolineando come Vincenzo Consoli, prima in qualità di amministratore delegato e poi di direttore generale, fosse il solo e unico dominus. Motivo per cui i due magistrati trevigiani, titolari dell'indagine per le ipotesi di reato di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falso in prospetto, al termine della discussione hanno chiesto il rinvio a giudizio di Consoli. «Ci sono stati crediti dati a persone influenti, per lo più per operazioni immobiliari - hanno ribadito i pubblici ministeri - che non avevano fornito le opportune garanzie. Veneto Banca ha finito per incagliarsi, ma di questo Vincenzo Consoli tenne all'oscuro sia gli organismi di vigilanza che i soci. È in questo modo che un'azione il cui valore non andava oltre i 7-8 euro finì per essere valutata quasi 40. Ma nel 2016 i titoli avevano una valutazione di soli 0,10 centesimi».

L'UDIENZA

Associandosi alla richiesta dei pubblici ministeri, ieri mattina in tribunale a Treviso hanno parlato anche alcuni dei legali dei risparmiatori e degli azionisti di Veneto Banca rimasti senza un euro, oltre agli avvocati di Consob e Bankitalia. Tutti concordi nel chiedere che Consoli debba venire processato. Il Gup Gianluigi Zulian deciderà il prossimo 20 febbraio, dopo che in aula avranno preso parola l'avvocato Ermenegildo Costabile, il difensore di Consoli, e gli avvocati della liquidazione coatta amministrativa chiamata a rispondere in solido con l'ex ad come responsabile civile. «Questo è un processo destinato a morire ma che va fatto ugualmente - afferma l'avvocato Luigi Fadalti, una delle parti civili per i risparmiatori - se il tribunale si impregnerà moltissimo forse si riuscirà ad arrivare a una sentenza di primo grado prima delle prescrizione che maturerà a ottobre. Discorso diverso invece per la bancarotta, lì ci saranno dieci anni per arrivare a fare tre gradi di giudizio. E confido che, una volta definita la decisione sullo stato di insolvenza con la pronuncia della Cassazione, nel procedimento conseguente mirato ad accertare i reati fallimentari si verifichino anche altre responsabilità».

LE ACCUSE

Vincenzo Consoli, nello specifico, è accusato di aver comunicato a Bankitalia, tra il 2012 e il 2013, un patrimonio gonfiato di Veneto Banca: dai 2,3 miliardi dichiarati dovevano essere tolti 430 milioni di azioni baciate, 131 di accantonamenti su rischi aggiuntivi e ulteriori perdite su crediti per 1,1 miliardi, oltre a 600 milioni di euro in più di crediti in sofferenza. Se contabilizzati, il patrimonio da 2,3 miliardi sarebbe sceso a 613 milioni. Sull'ex popolare si era accentrato l'interesse degli ispettori della Banca d'Italia che avevano effettuato un accesso ai bilanci il 15 aprile e 9 agosto 2013, evidenziando come il valore delle azioni fosse «incoerente con la situazione finanziaria della società e con il contesto economico». Consoli avrebbe insomma approfittato dell'insufficiente attività di controllo svolta dal collegio dei sindaci e dalla società incaricata della revisione dei bilanci, la PricewaterhouseCoopers. L'ex ad, consapevole di questa situazione che ha portato danni ai sottoscrittori per oltre 107 milioni di euro, avrebbe allora indotto in errore le direzioni territoriali, funzionari e impiegati di banca, a cui spettava il compito della collocazione delle azioni.

Giuliano Pavan

