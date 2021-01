LA COMMISSIONE

TREVISO «Mi sono sentito solo, è stata dura». Sono trascorse due ore e un quarto da quando è iniziata la riunione e Massimo De Bortoli, pubblico ministero delle indagini su Veneto Banca e procuratore facente funzioni a Treviso, si lascia andare ad uno sfogo. Sta per finire la sua audizione davanti ai componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario che lo hanno incalzato con domande sullo stato dell'arte delle indagini e dei processi che puntano a fare luce sul crac dell'ex popolare di Montebelluna, travolta da uno dei più grandi scandali bancari del dopoguerra tanto da finire in liquidazione nel 2017, con gli asset sani venduti per 50 centesimi a Intesa.

Lo fa parlando della prescrizione che incombe sul processo, arrivato alla fase dell'udienza preliminare, all'ex Ad dell'istituto bancario Vincenzo Consoli per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto e di quello su cui sta per accendersi il semaforo verde relativo alle truffe, con una decina di persone compreso Consoli indagate per associazione a delinquere e truffa, anche questo a rischio. «Vorrei parlare - dice De Bortoli in audizione, quasi scusandosi - dello sforzo dello Stato. Che non c'è stato. Io mi sono sentito solo. Al mio fianco ho avuto solo gli uomini della Guardia di Finanza, per il resto ho dovuto portare avanti più filoni di inchiesta in condizioni davvero difficili. E non parlo solo del fatto che, pur avendo questo compito gravoso, ho dovuto condurre in porto anche gli altri procedimenti che mi erano stati affidati ma dello stato complessivo della Procura di Treviso». E snocciola dati, numeri di cui l'ex Procuratore capo Michele Dalla Costa ha già parlato ma che risuonano, dentro Palazzo San Macuto, come un impietoso atto d'accusa. «La nostra situazione è particolarmente complicata - afferma - e dallo Stato non ci è arrivato il personale che avevamo richiesto. Non tanto gente in più ma quello per sopperire una pianta organica che soffre soprattutto di amministrativi e operativi. Una scopertura che al momento arriva al 42% e che costringe me, che svolgo le funzioni di Procuratore, ad occuparmi anche di quello che dovrebbe fare il dirigente amministrativo, che manca. Dalla finestra rotta all'acquisto di carta».

De Bortoli svolge la sua audizione con la precisione che lo caratterizza. Spiega che «difficilmente il procedimento per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto arriverà ad una soluzione definitiva. Sarebbe già tanto se si arrivasse a una sentenza di primo grado per cristallizzare le pretese delle parti civili. E lo stesso discorso vale per le truffe, che come tutti i processi con tanti indagati e quindi complessi è difficile che possano essere svolti senza problemi da una piccola procura». Altro discorso, dice De Bortoli, riguarda il filone dei reati fallimentari. «Oltre alla responsabilità dei revisori della Pwc per cui abbiamo indagato e ora procede la Procura di Roma, a seguito della dichiarazione di insolvenza della banca da parte del Tribunale civile di Treviso stiamo per agire, e chiuderemo le indagini nelle prossime settimane, per bancarotta fraudolenta». De Bortoli spiega che «la conduzione della banca all'insegna dei comportamenti distrattivi e dissipativi durava da 10 anni». Un esempio? Consoli che compra quadri e mobilio per 6 milioni di euro ma una nota casa d'arte inglese valuta il tutto non più di 1 milione e mezzo. «Ci sono stati negli anni - ha spiegato il pm - crediti dati a persone influenti, per lo più per operazioni immobiliari, andati nelle tasche di chi non aveva dato opportune garanzie. E sono finiti per incagliarsi, ma di questo Consoli tenne all'oscuro gli organismi di vigilanza come anche i soci. È così che un'azione il cui valore non andava oltre i 7-8 euro finì per essere valutata quasi 40. Ma nel 2016 i titoli avevano una valutazione di soli 0,10 centesimi». E i risparmiatori videro i loro soldi finire in un grande falò.

Poteva fare qualcosa Bankitalia? «Da quello che ho potuto verificare io, quando c'è stato il rinnovo del Cda è stato forse l'unico momento in cui Banca d'Italia avrebbe forse potuto fare di più - spiega De Bortoli - perché Consoli non era più amministratore delegato ma era rimasto direttore generale, restando di fatto il dominus assoluto della banca. Quando l'aumento di capitale fu recepito da Consob forse Bankitalia avrebbe potuto dire va bene ma Consoli non deve rimanere neppure direttore generale. Credo che Banca d'Italia abbia fatto quello che poteva fare con i poteri che aveva allora. Noi pensiamo che abbia poteri ispettivi che consentono di vedere al di là delle apparenze ma in realtà anche quando fa le verifiche queste vengono fatte sulla base dei dati forniti dalla stessa società ispezionata. Se sono dati falsi evidentemente anche Banca d'Italia viene tratta in inganno, e lo stesso è avvenuto per il superamento dello stress test».

