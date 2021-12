Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOTREVISO Le accuse si basano su numeri sbagliati, per non dire gonfiati, e comunque irrisori per poter minare la solidità di Veneto Banca. A cui si associano le ispezioni di Bankitalia e della Bce che sono giunte a conclusioni molto diverse tra loro, e avevano sott'occhio la situazione dell'ex popolare di Montebelluna molto prima del default. In estrema sintesi sono queste le conclusioni a cui è giunto Paolo Gualtieri, uno dei due...