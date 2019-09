Veneto, anche Zan molla l'ex premier Ma si avvicinano Ferrazzi e Moretto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SCELTEVENEZIA Gli otto consiglieri regionali veneti del Pd restano nel Pd. Il deputato padovano Alessandro Zan, l'unico dato veramente in partenza verso il giglio magico di Matteo Renzi, resta nel Pd. Idem il coordinatore dei parlamentari veneti Roger De Menech. Come Gianni Dal Moro, Nicola Pellicani, Diego Zardini e tutti gli altri. Gli unici a non aver ancora deciso cosa conviene fare, sono i veneziani Andrea Ferrazzi (già dato in uscita) e Sara Moretto. I due si sono attaccati al telefono per consultare le rispettive basi: «Ritengo...