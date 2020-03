IL QUADRO

VENEZIA È morto Renato Turetta, il secondo contagiato, dopo Adriano Trevisan, di Vo', il comune sui Colli Euganei dove è esplosa l'emergenza coronavirus e che poi è stato messo in quarantena. La morte di Turetta è la sesta di ieri in Veneto e neanche compare nel bollettino regionale che, aggiornato alle 17, dava solo cinque decessi, tutti dell'area trevigiana. Terza vittima da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia.

I NUMERI

Il Veneto sta arrivando a quota mille malati, per la precisione 913, con un aumento rispetto a lunedì di 142: per la prima volta sopra i cento contagi in un giorno. I ricoverati sono 233 (+30 in ventiquattr'ore) cui si sommano i 69 pazienti in Rianimazione (+8) per un totale di 302 veneti in ospedale. Sono aumentati anche i decessi, dai 21 di lunedì a 27: oltre al padovano Turetta, 5 trevigiani con più di 70 anni, di cui quattro erano ricoverati al Ca' Foncello e uno all'ospedale di Castelfranco. Quest'ultimo era un ultranovantenne che nelle scorse settimane aveva ricevuto la visita della figlia, che abita in Lombardia e che a sua volta aveva dei problemi respiratori.

In Friuli Venezia Giulia sono saliti a 116 i malati. Ieri è morta una donna di 93 anni a Udine già gravemente malata: terzo decesso nella regione.

I COSTI

L'emergenza coronavirus costerà al Veneto circa 5 milioni in meno della propria quota parte del Fondo sanitario nazionale, più i costi derivanti dalle nuove assunzioni straordinarie in sanità. «Le assunzioni ce le paghiamo noi - ha detto il governatore Luca Zaia - quindi la fase emergenziale straordinaria e la sua ricaduta sulle assunzioni è squisitamente sul bilancio regionale. Da come si capisce, nel decreto è scritta una decurtazione del fondo sanitario nazionale di 660 miloni sui 112 miliardi complessivi. Noi prendiamo l'8% di quota parte, quindi vuol dire che sono 5 milioni di meno».

La Regione Veneto ieri ha confermato di aver aumentato i posti letto di Terapia intensiva e subintensiva anche se al momento non ci sono situazione di sofferenza come si sta verificando in Lombardia. «In Veneto - ha detto Zaia - le Terapie intensive rispondono in termini di posti. Poi è indubbia la pressione lavorativa, ma ad oggi tengono».

I 450 posti letto attuali presentano al momento un tasso di occupazione medio dell'80%. 69 di questi sono occupati da pazienti affetti da coronavirus. Da lunedì si sono aggiunti altri 48 posti, senza blocco dell'attività, per un totale di 498. Sono in allestimento altri 120 letti di terapia subintensiva.

IL RIENTRO

Intanto è iniziata in Veneto l'operazione di rientro in servizio di tutti gli operatori sanitari asintomatici, posti finora in isolamento per contatto a rischio di coronavirus e sottoposti a sorveglianza attiva. La Direzione regionale Prevenzione ha inviato ieri una comunicazione alle Ulss e Aziende ospedaliere, nella quale, sulla base dell'articolo 7 del decreto legge 9 marzo 2020 numero 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza CoVid-19, si comunica il richiamo in servizio del personale in questione e si ricorda che, in base alla normativa emessa, la sospensione dell'attività per tutti i dipendenti avverrà solo se sintomatici o con tampone positivo. A ieri gli operatori in isolamento domiciliare in Veneto erano 656, dei quali 100 dell'Azienda di Padova, 95 dell'Azienda di Verona, 12 dell'Ulss 1 Dolomiti, 28 Ulss 2 Marca Trevigiana, 202 Ulss 3 Serenissima, 11 Ulss 4 Veneto Orientale, 52 Ulss 5 Polesana, 54 Ulss 6 Euganea, 64 Ulss 7 Pedemontana, 9 Ulss 8 Berica, 23 Ulss 9 Scaligera, 6 dell'Ospedale di Negrar. «Il rientro in servizio di questi operatori ha detto l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin - si aggiunge alla massiccia operazione di ingaggio di nuovi medici e operatori con procedura d'urgenza che stiamo attuando con 525 nuove assunzioni scorrendo le graduatorie già formalizzate di Azienda Zero».

Alda Vanzan

