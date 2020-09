IL BOLLETTINO

VENEZIA Continua a crescere il numero dei contagi in Veneto: in appena ventiquattr'ore il totale dei casi con tampone positivo è passato da 25.499 a 25.707, un incremento di ben 208 unità. In crescita anche il numero delle persone attualmente positive: 3.076 (+54). E un altro decesso. L'unico dato invariato è quello dei ricoveri in terapia intensiva, sempre 11 pazienti positivi al Covid. Aumentano le persone in quarantena: ieri 234 per un totale di 7.806.

TREVISO

A determinare questi numeri sono stati anche episodi specifici che hanno comportato la messa in isolamento domiciliare di parecchie persone. In provincia di Treviso, ad esempio, è stata chiusa la scuola materna parrocchiale Savoini di Cimadolmo. Qui all'inizio della settimana il contagio di una bambina di 3 anni aveva fatto scattare la quarantena per tutta una classe, comprese le maestre. E ieri è risultata positiva al coronavirus anche la sorella maggiore della piccola, che frequenta a sua volta l'asilo di Cimadolmo. Alla luce del secondo caso, il servizio Igiene e sanità dell'Usl ha disposto la quarantena per altre due classi, per un totale di 34 bambini, più tre maestre e un insegnante di sostegno, fino al 29 settembre.

Sempre nel Trevigiano è stato accertato un focolaio all'ospedale di Castelfranco dove il reparto di Medicina è stato blindato. Nelle stanze di degenza ci sono 56 pazienti, non ne verranno accolti altri fino a quando non si saranno azzerati gli effetti della scia di contagi da coronavirus emersa nei giorni scorsi all'interno della stessa unità. Il numero delle persone risultate positive in reparto è salito a 16: 5 pazienti, 1 infermiere e 10 operatori sociosanitari. I primi nove casi erano stati individuati mercoledì, tre pazienti e sei operatori. Anche i due nuovi pazienti colpiti dal coronavirus sono stati trasferiti in isolamento nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, per il personale è scattata la quarantena a domicilio.

BELLUNO

Primo bimbo positivo anche a Belluno. Si tratta di un alunno della scuola primaria Quartier Cadore. L'accertamento risale a venerdì pomeriggio nell'ambito delle verifiche del Dipartimento Prevenzione dell'Usl su contatti di un familiare infetto. È scattato il protocollo previsto in questi casi con i tamponi a tappeto sulla classe e gli insegnanti: 17 bimbi, 3 docenti e 2 bidelli. I test sono stati effettuati ieri e, al momento, tutti sono in quarantena.

