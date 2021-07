Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAVENEZIA «Il Veneto in zona gialla? Ad oggi non c'è questo rischio». Anzi, si punta a raggiungere prima degli altri la cosiddetta immunità di gregge. Contro una soglia del 70%, il Veneto conta infatti di avere entro settembre addirittura l'80% dei propri cittadini completamente vaccinati. Basta che la gente prenoti l'appuntamento.LA PREOCCUPAZIONEIl governatore Luca Zaia rassicura: non ritorneremo ai tempi del coprifuoco, quando...