IL BOLLETTINO

VENEZIA Il Veneto registra un nuovo aumento di casi positivi al Covid-19: 399 nelle ultime 24 ore per un totale dall'inizio della pandemia di 32.062 casi. Le persone attualmente positive sono 6.474 Ieri ci sono stati 8 decessi che hanno portato il totale delle vittime a a 2.226. È sceso rispetto a domenica il dato dei soggetti in isolamento, 11.019 (-392), dei quali 3.369 positivi. Sono ripresi a crescere, invece, i ricoveri nei reparti ospedalieri, adesso sono 362 rispetto ai 333 di domenica e lo stesso vale per le terapie intensive: i pazienti in rianimazione sono 41 (+7 nelle ultime ventiquattr'ore) di cui 33 positivi al Covid (e domenica erano 26). «In questo momento abbiamo solo 41 persone in terapia intensiva e l'emergenza ospedaliera in Veneto al momento non c'è - ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia ieri sera ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4 - In Veneto stiamo utilizzando i tamponi rapidi e speriamo di presentare a giorni il nuovo test per l'autodiagnosi, sarebbe l'ultima frontiera».

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.390. Rimangono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva resta ferma a 356. Ieri sono stati rilevati 59 nuovi contagi, tra cui un neonato al Pronto soccorso del Burlo Garofolo di Trieste e 25 casi tra minori in istituti scolastici. Per quel che riguarda i focolai ce n'è uno di tipo familiare composto da tredici persone nel comune di Valvasone Arzene.

