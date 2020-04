Senatrice Barbara Guidolin, in questo momento di emergenza sono stati dati segnali importanti al Paese. Ad esempio rispondendo alle richieste al bonus per i lavoratori autonomi. A che punto siamo?

«Partiamo dai dati - dice la parlamentare M5S componente della Commissione Lavoro del Senato - Sono oltre 4 milioni le richieste pervenute su scala nazionale all'Inps per il pagamento dei bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, stagionali, lavoratori dello spettacolo e agricoli. Al 17 aprile sono 3 milioni 36 mila quelle già liquidate dall'Inps entro la metà di aprile. Anche se siamo in costante aggiornamento.

Quindi un lavoro a 360 gradi.

«Come M5S al governo, insieme al ministro Catalfo attraverso il decreto Cura Italia, abbiamo dato una risposta a 19 milioni di lavoratori. Penso agli ammortizzatori sociali, ai voucher da 600 euro per la baby sitter, che salgono a 1.000 euro per i lavoratori della sanità e delle forze dell'ordine, alle indennità per gli autonomi. Oggi i soldi sono già arrivati sui conti correnti dei lavoratori».

Quale è la situazione nel Veneto? E come stanno rispondendo le categorie interessate?

«Per il Bonus da 600 euro per gli autonomi del Veneto alla data del 17 aprile sono pervenute 337mila domande. Ne sono state già pagate 240mila 938: pari al 71%. Tutto questo nonostante sabotaggi e attacchi informatici al portale Inps.

Il decreto Cura Italia è stata una risposta all'emergenza Covid 19. Segnali precisi in una situazione che poteva sfuggire di mano

«Sappiamo che occorre fare di più, Il decreto Cura Italia è tra i primi provvedimenti adottati per dare ossigeno alle imprese, soprattutto le medio-piccole, e ai lavoratori. Ora si tratta di proseguire mettendo in campo strumenti nuovi come il Reddito di emergenza con 3 miliardi di euro per circa 3 milioni di cittadini. Il reddito di cittadinanza ha posto un argine alla crisi, grazie alla misura 2,4 milioni di italiani oggi possono contare su un entrata certa.

In questo momento quali sono le prospettive a breve e medio termine?

«Nell'immediato è stata disposta la sospensione del versamento dei tributi e contributi rinviando di due mesi le scadenze. Occorre iniettare liquidità nel sistema e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha messo in campo ad aprile nuovi strumenti per il tessuto produttivo dell'Italia. Abbiamo trasformato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in uno strumento capace di garantire un'iniezione di liquidità nel sistema pari a 100 miliardi».

In che modo?

Il Fondo è stato esteso anche alle aziende fino a 499 dipendenti. Sono previste garanzie al 100% fino a un massimo di 25 mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzie al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) fino a un massimo di 800 mila euro e garanzia al 90% fino a 5 milioni di euro. E tutto in piena trasparenza e in accordo con le parti sociali. Sia le misure del decreto Cura-Italia che quelle del Liquidità peraltro sono state oggetto di concertazione con le parti sociali e i rappresentanti delle categorie. Il governo ha operato in modo trasparente e dialogando costantemente con tutti».

Chi è in prima linea sono soprattutto gli enti locali tra buoni spesa e aiuti alimentari.

«Il Governo ha già trasferito ai Comuni con ulteriore liquidità. Penso ad esempio ai 400 milioni per buoni spesa e aiuti alimentari agli enti locali. Per questo i sindaci M5S hanno sottoscritto e lanciato al governo un appello per la fase 2, condiviso dal viceministro dell'economia Laura Castelli. L'idea è attivare un fondo che intervenga, in modo chirurgico, guardando a ciò che accadrà nel flusso economico dopo la ripartenza con interventi mirati per la piccola e media impresa».

Sono previste altre misure specifiche per la ripartenza?

«Ci sono dei settori che andranno completamente rilanciati, pensiamo al turismo, alla filiera dell'accoglienza e della ristorazione. Vanno sbloccati gli investimenti».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA