Veneto: 32mila giocatori, 1 su 10 si rivolge ai servizi

Il Veneto è la terza regione in Italia per quantità di denaro giocata alle slot machine e alle video lottery. Nel 2018 il volume delle giocate complessive nel territorio regionale ha superato i 6,2 miliardi di euro, con una spesa pro capite di 1409 euro. Si stima che i giocatori d'azzardo problematici siano 32.500 (cioè lo 0,8 per cento della popolazione attiva) e che quelli patologici, che cioè si rivolgono ai Servizi pubblici per le dipendenze, siano tra i 3.700 e i 3.200. Le aziende sanitarie che presentano il maggior numero di persone dipendenti da gioco che si fanno curare dai servizi presenti nel territorio sono la Ulss 9 Scaligera, seguita dall'Ulss 6 Euganea. Per contrastare il fenomeno il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico, legge che mette dei paletti, stabilendo distanze minime, orari di apertura, aumento di tassazione e sanzioni, al fine di contrastare la piaga della ludopatia. La dimensione del fenomeno si ricostruisce attraverso i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2018 è aumentato del 5%, attestandosi sul valore di 106,8 miliardi di euro. Stabile la spesa sostenuta dai giocatori, mentre sono in leggera crescita gli incassi erariali. Il 45.5% del giocato si divide fra slot machine e video lottery. Il trend delle due tipologie di gioco è opposto: continua a calare la raccolta delle slot anche per effetto della riduzione del numero di apparecchi mentre cresce il giocato delle video lottery.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA