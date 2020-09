VENEZIA Duecento casi positivi in più in un giorno in Veneto. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione: rispetto ai 26.659 casi con tampone positivo registrati venerdì, ieri si è saliti a 26.883, cioè 224 in più in appena ventiquattr'ore. Le persone attualmente positive in Veneto sono 3.456 contro le 3.353 dell'altra sera (+103). Il Covid ha causato la morte di quattro persone: in appena una giornata il totale delle vittime è salito infatti da 2.172 a 2.176. Invariato il numero dei ricoverati in area non critica benché positivi al coronavirus, 148. C'è stato invece un ricoverato in più in terapia intensiva (da 20 a 21). Complessivamente le persone attualmente in isolamento in Veneto sono 9.314 (+263 in una sola giornata) di cui 2.324 positive.

In Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive al coronavirus sono 723, 4 in più rispetto a venerdì. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Ieri sono stati rilevati 54 nuovi contagi per un totale dall'inizio dell'epidemia di 4.580: 1.596 a Trieste, 1.522 a Udine, 1.021 a Pordenone e 428 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. A Trieste uno studente iscritto al liceo Francesco Petrarca è risultato positivo al Covid, in quarantena i 22 compagni di classe e 3 insegnanti.

