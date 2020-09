In attesa che arrivi il bonus promesso dal governo agli acquirenti, i negozi e i centri specializzati nella vendita di biciclette festeggiano la loro estate da sold out per le due ruote. Il boom di questi mezzi di trasporto «è stato trascinato dalla prospettiva di un contributo statale e dalla voglia dei cittadini di trovare mezzi di trasporto alternativi in tempi di Covid», fino a superare anche le disponibilità di bici in vendita. Tra gli operatori che hanno vissuto questi mesi di crescita del mercato, nella Capitale, c'è Luca Cardense, dal suo punto di osservazione di un grosso centro di vendita e noleggio di biciclette nel quartiere Gianicolense.

Come sono andate le vendite di biciclette nel periodo post lockdown?

«C'è stata una crescita del 40 per cento rispetto alla media, comprese quelle elettriche e a pedalata assistita. Insomma, un risultato molto superiore alle aspettative».

Punte mai raggiunte prima, insomma, per merito del bonus promesso dal Governo?

«Praticamente abbiamo esaurito i modelli in vendita. Ne avremmo potute vendere anche di più, ma la produzione in Italia non era tarata per una impennata così forte di richieste, e le biciclette disponibili non sono bastate per accontentare tutte le richieste».

Crede che questo boom delle due ruote possa essere visto come il segno di una svolta duratura nelle preferenze dei romani, come alternativa al trasporto pubblico o ai veicoli a motore, o sarà una moda passeggera?

«Questo è da vedere. Adesso gli incentivi e la paura del Covid hanno fatto da traino, facendo crescere molto anche gli acquisti di biciclette elettriche. Ma non è detto che questo trend sia durturo».

Cosa bisognerebbe fare per promuovere nel tempo questo mezzo di trasporto, soprattutto nella Capitale?

«Innanzitutto bisognerebbe investire di più nelle piste ciclabili, che a Roma sono poche e mal tenute, per rendere più sicuro muoversi in bicicletta. Ma questo è un altro discorso, che andava affrontato anche prima, indipendentemente da questo periodo molto particolare che stiamo vivendo».

Fa.Ro.

