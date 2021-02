«Noi vendiamo i vaccini solo ai governi o alle organizzazioni governative. Per questo, in seguito a notizie su personaggi che offrono nei mercati paralleli le dosi di AstraZeneca, abbiamo presentato un esposto alla Procura. I tagli alle forniture di ieri sono dovuti solo a momentanei problemi alla produzione, ma entro la fine del trimestre rispetteremo l'impegno dell'invio di 4,2 milioni di dosi all'Italia. Stiamo lavorando per arrivare a 5 milioni».

Lorenzo Wittum è presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia e ieri ha dovuto rassicurare le Regioni, preoccupate per la riduzione della fornitura del vaccino sviluppato dall'Università di Oxford.

Colpisce un fatto: sui mercati paralleli i broker offrono dosi di vaccini AstraZeneca e al contempo voi tagliate le forniture.

«Ripeto: AstraZeneca vende vaccini solo ai governi o alle organizzazione governative. In tutto il mondo vale questo principio. Se vengono offerte dosi al di fuori di questi canali, potrebbero essere contraffatte. Due settimane fa, i Nas dell'Umbria ci hanno contattato perché un sedicente dipendente di AstraZeneca stava offrendo fiale alla Regione Umbria e lo ha fatto anche con la Sicilia. Ovviamente, non era un dipendente di AstraZeneca. Noi, contestualmente, abbiamo presentato un esposto alla Procura che è stato integrato in seguito a interviste televisive di persone che, in forma anonima, descrivevano questo tipo di mercato».

E non potrebbe essere anche una forma di vendita di dosi non contraffatte ma uscite dai canali ufficiali?

«Se un governo X, a cui abbiamo ceduto i vaccini, decide di venderli a una società Y, noi questo non lo possiamo sapere, ma comunque è una violazione delle regole. In sintesi: sul mercato, come ipotesi, possono esserci o dosi fasulle o dosi uscite dai canali ufficiali. Ma non ho nessuna prova, posso solo fare delle congetture. Noi siamo focalizzati al rispetto degli accordi con i governi».

Perché avete tagliato del 15 per cento le forniture attese delle Regioni?

«Noi abbiamo già fatto 3 consegne all'Italia per un totale di 1 milioni di dosi. A noi risulta che la consegna di ieri sia stata inferiore del 7 per cento. Siamo in contatto costante con la struttura del commissario Arcuri, a cui comunichiamo sempre ogni modifica. Un altro milione di dosi sarà consegnato, con tre invii successivi, entro il 10 marzo. A fine trimestre arriveremo a un totale di 4,2 milioni di dosi. La frequenza, le date e i volumi di ogni consegna potranno subire dei cambi, anzi li avranno nelle prossime settimane. Il processo produttivo non ha stock di sicurezza da usare in caso di problemi. Ci sono più di 100 test di qualità che ogni lotto di vaccino deve superare. Basta un piccolo ritardo di un test, normalissimo in un processo biologico che è complicato. Dunque, noi diamo una pianificazione di massima, ci può essere una oscillazione, ma alla fine consegniamo i quantitativi previsti».

Come e dove avviene la produzione?

«Il primo step è in uno stabilimento in Belgio, dove ci sono dei grandi bioreattori (qui le cellule virali si devono replicare) che producono la sostanza attiva. Poi, il materiale viene inviato ad Anagni, dove avviene l'infialamento. Per gli ultimi test di qualità, le fiale vengono inviate in Olanda e di lì a tutti i Paesi membri. A novembre e dicembre c'è stata una resa inferiore nei bioreattori in Belgio, per questo ci sono state meno dosi. Abbiamo previsto due correttivi: uno è migliorare la resa produttiva in Belgio, l'altro è importare dosi da altri Paesi dove produciamo, come Cina, India e Usa. Già una parte di dosi sta arrivando dagli Stati Uniti. Per il secondo trimestre non possiamo ancora dare numeri certi, lo potremo fare entro metà marzo. Avevamo ipotizzato 20 milioni di dosi, stiamo lavorando per quell'obiettivo ma non lo possiamo ancora confermare».

Potreste cedere la licenza per produrre in Italia?

«Siamo disponibili, ma il problema è che servono bioreattori di grandi dimensioni che in Italia non ci sono. Inoltre, stiamo lavorando per adattare il vaccino alle varianti del virus».

Su The Lancet sono usciti dati confortanti sull'efficacia del vaccino di AstraZeneca.

«Esatto. E sono stati confermati proprio di recente con la pubblicazione finale dello studio: efficacia al 100 per cento per evitare i casi gravi e le ospedalizzazioni; in generale c'è una efficacia superiore al 76 dopo la prima dose e superiore all'80 dopo la seconda dose a distanza di 3 mesi».

