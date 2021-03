IL CASO

PORDENONE Si chiama Strix, è un drone militare ad altissima tecnologia progettato alle porte di Pordenone, nello stabilimento della Alpi Aviation Srl, in via dei Templari a San Quirino. Ha un valore di mercato di 150mila euro, ma la sua commercializzazione da un paio di settimane è al centro di un'inchiesta della Guardia di finanza di Pordenone. Gli inquirenti sospettano che la società abbia venduto i droni in Iran senza aver ottenuto l'autorizzazione del Governo italiano. Ed è questa l'ipotesi che si sta sondando con un decreto di perquisizione firmato dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro, che ai finanzieri ha chiesto di acquisire documentazione e di fare le copie forensi di computer, cellulari, chiavette e qualsiasi altro supporto informatico trovato in azienda.

LA TRIANGOLAZIONE

Nel corso della perquisizione l'imprenditore Moreno Stinat, 55enne di Sacile, amministratore delegato di Alpi Aviation dal 2018, ha scoperto di essere stato iscritto sul registro degli indagati. L'ipotesi di reato a cui lavora la Procura riguarda la norma sull'embargo e sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, sia civile sia militare (l'articolo 18 del decreto legislativo 221/2017). L'operazione commerciale sospetta risalirebbe all'estate 2017 e riguarderebbe una triangolazione Italia, Turchia e Iran che è ancora tutta da dimostrare. Secondo la Finanza, a fare da tramite sarebbe stato un soggetto turco, già identificato. Nessuna traccia della presunta vendita di droni è stata trovata nei registri del ministero dello Sviluppo economico.

LA DIFESA

Alpi Aviation nega di aver venduto prodotti dual use in Iran e conta - fa sapere in un comunicato - di «dimostrare di essersi sempre attenuta alle disposizioni di legge nei suoi rapporti commerciali». La società è convinta che dalle indagini «emergerà la correttezza dei suoi comportamenti, anche per quanto si ipotizza in merito all'uso dell'aviosuperficie» della Comina. La vicenda, infatti, nasce da un'inchiesta sulla natura giuridica dell'Aeroclub Pordenone onlus e l'uso dell'area demaniale (230mila mq. assegnati alla 132° Brigata corazzata Ariete e 21mila mq. di proprietà del Comune di Pordenone). Anche l'Aeroclub - che secondo la Finanza proprio grazie all'onlus dedita ad attività di protezione civile avrebbe beneficiato di agevolazioni fiscali e contributi non dovuti - nei giorni scorsi è stato perquisito. Il faro su Alpi Aviation è stato puntato perchè la società privata, attraverso l'area comunale del confinante Aeroclub, avrebbe usato la pista di volo dell'Esercito italiano abusivamente. Nella sua nota la società esprime fiducia nella giustizia, ma «non può esimersi dall'esprimere un giudizio negativo sull'evidenza mediatica che si è voluta dare a un'indagine ancora in una fase iniziale, nella quale gli inquirenti non dispongono di tutti gli elementi utili per accertare i fatti e non vi è stato modo per la società di far valere le proprie ragioni». «Non si può vivere in un Paese - protesta l'avvocato Bruno Malattia, che tutela Stinat - dove un sospetto rischia di assumere i connotati della certezza».

I CINESI

Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno aperto una finestra anche sul nuovo assetto della società. Alpi Aviation - cervello a San Quirino e produzione in Croazia - è conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti all'avanguardia. Da poco più di anno il suo ceo è l'ex leader e comandante delle Frecce Tricolori, Massimo Tammaro. Quello che non si sapeva è che dal 2018 è di proprietà di un gruppo di Hong Kong, la Mars Information Tecnology Co, come si evince delle visure camerali, che ne ha rilevato il 75% investendo 3,9 milioni (un controvalore, secondo i calcoli degli inquirenti, 90 volte superiore al valore nominale). Il subentro del socio cinese non era noto agli imprenditori friulani, convinti che la proprietà fosse ancora italiana. I vertici italiani di Alpi Aviation gettano subito acqua sul fuoco delle polemiche: «Uno degli obiettivi primari per far crescere il nostro Paese è quello di riuscire ad attrarre investimenti dall'estero - affermano - e che l'interesse dimostrato per Alpi Aviation ha premiato le capacità e la tecnologia che i nostri imprenditori sanno esprimere. La nostra società è saldamente legata al nostro territorio e continuerà a favorirne lo sviluppo. Il fatto che l'attuale amministratore della società sia un ex comandante delle Frecce Tricolori costituisce un ulteriore garanzia sulla affidabilità e sulle competenze di Alpi Aviation».

Cristina Antonutti

