Vella, la gip contro tutti e i malumori nella Finanza

IL RITRATTOROMA Chi la conosce la descrive come una persona schiva e riservata. Ma ora, il gip di Agrigento, Alessandra Vella, che ha deciso di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch e che a causa delle polemiche e degli insulti ricevuti ha dovuto cancellare i profili social, è diventata protagonista di un caso giudiziario che non ha solo scatenato la rabbia di Salvini, ma che preoccupa le forze armate. «Si tratta di un precedente pericoloso, che rischia di delegittimare il nostro operato», filtra da ambienti delle forze...