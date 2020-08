IL CASO

PARIGI Per la prima volta ieri nel primo pomeriggio il Cremlino ha pronunciato il nome di Alexeï Navalny, da anni l'oppositore numero uno al regime di Vladimir Putin: lo ha fatto con un breve comunicato per augurargli «una pronta guarigione» e l'apertura di un'inchiesta «in caso i medici confermassero l'avvelenamento».

Finora, Putin aveva sempre accuratamente evitato di nominare Navalny, 44 anni, avvocato, blogger, che dal 2011 lo sfida col suo seguitissimo blog e i suoi comizi di denuncia della corruzione della classe dirigente russa. Da ieri Navalny è in coma all'ospedale siberiano di Omsk ma presto sarà tresferito in eliambulanza in un ospedale specializzato di Berlino. La Cancelliera Angela Merkel si è detta pronta a garantirgli asilo politico.

L'uomo al momento in cui scriviamo è ricoverato in terapia intensiva dopo l'atterraggio di emergenza del volo che lo doveva portare a Mosca. A bordo aveva cominciato a sentirsi male: in un video, si sentono i suoi lamenti, si vedono le contorsioni. «Avvelenamento» hanno stabilito quasi subito i suoi sostenitori sui social, senza aspettare il bollettino medico che ha tardato molto e che si è poi risolto in un primo prudente e non chiarissimo: «potrebbe trattarsi di un avvelenamento naturale».

Via twitter, la sua portavoce Kira Yarmysh conferma: «è veleno». E' stata lei per prima a raccontare le ultime ore prima del ricovero di Navalny. Il blogger si trovava a Tomsk, in Siberia occidentale, a circa 3600 chilometri da Mosca. Un viaggio d'affari. In attesa di prendere il volo che doveva riportarlo a Mosca, si è fermato in un bar all'aeroporto, ha ordinato un tè. Alcune immagini lo mostrano mentre sorseggia da una tazza. «E' l'unica cosa che ha bevuto prima di sentirsi male», ha assicurato Yarmysh, smentendo le voci di siti di informazione (più vicini al governo) che hanno parlato di un Navalny tossicomane, e che aveva alzato il gomito prima del decollo.

«Lo hanno avvelenato ha ripetuto la portavoce alla radio Eco di Mosca Gli hanno messo qualcosa nel tè, siamo sicuri. Non ha bevuto o mangiato nient'altro. Dei medici ci hanno detto che il veleno è stato assorbito molto rapidamente dall'organismo grazie alla bevanda calda». L'agenzia Tass si è limitata alle poche notizie sicure fino a ieri sera: «Navalny è in condizioni gravi», come ha ammesso il primario dell'ospedale Alexandre Murakhosvski. L'agenzia ha anche citato una fonte anonima secondo la quale: «l'ipotesi dell'avvelenamento non è presa in considerazione». Alcuni giornalisti arrivati sul posto hanno lamentato per ore l'impossibilità di ottenere una qualsiasi diagnosi.

La moglie, Yulia, è riuscita a vederlo dopo una lunga attesa. «Stiamo lottando per salvargli la vita» hanno fatto sapere altre fonti mediche. Secondo la portavoce, la famiglia ha chiesto l'intervento della polizia nell'ospedale di Omsk e il suo rapido trasferimento all'estero. Richiesta accolta ma in un primo momento i medici siberiani avevano detto che, «il paziente non è trasportabile».

Le malattie, o le morti, per avvelenamento sono una sciagura che si è abbatte con tragica regolarità negli ultimi anni sugli oppositori dia Putin. Senza contare i morti non per altre cause, come il leader delle contestazioni anti-Putin Boris Nemtsov, freddato nel 2015 con quattro colpi di pistola alle spalle mentre si trovava a due passi dal Cremlino. Probabilmente avvelenato (ma sopravvissuto) anche l'attivista Piotr Verzilov, diventato famoso nel 2018 per aver corso nudo sul prato del campo dello stadio di Mosca la sera della finale dei mondiali. Fu invece il micidiale polonio 10 a uccidere l'ex agente dei servizi britannici e oppositore a Putin Alexandre Litvinenko nel 2006 a Londra. Arrestato e carcerato più volte, Nalvalny aveva già accusato il governo di avere tentato di avvelenarlo in prigione.

Francesca Pierantozzi

