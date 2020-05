IL CASO

VENEZIA Basterebbe chiudere gli occhi per pensare di essere tornati a quei secoli che hanno ammantato di mistero Venezia. Intrighi, vendette, preti ribelli e curie prese d'assalto da malelingue e veleni di ogni sorta. Scenari lascivi di notti orgiastiche con un tocco di pedofilia, alti prelati arraffoni avari di denaro e una guida - il patriarca - se non connivente quantomeno attenta a non incrociare con il proprio sguardo le malefatte dei suoi sacerdoti. Accuse a gran parte degli uomini di Dio della chiesa di San Marco, stampate in volantini affissi di notte agli angoli delle calli in modo che la mattina Venezia potesse tremare assieme alla sua chiesa di fronte ai racconti del povero Fra.Tino, il corvo della curia. Ma più che una storia antica, è la realtà con cui ha convissuto la chiesa veneziana dal 30 gennaio al 6 agosto 2019 e su cui hanno indagato i carabinieri della Compagnia di Venezia, coordinati dal sostituto procuratore Massimo Michelozzi, riuscendo a dare un nome e un cognome al corvo e a Fra.Tino: Enrico Di Giorgi, 75 anni, milanese con casa a Venezia.

Una storia che si mischia in maniera inscindibile con la cacciata dalle parrocchie di San Zulian e San Salvador di don Massimiliano D'Antiga, decisa dal patriarca Francesco Moraglia l'8 dicembre 2018. Fu quello l'inizio di una frattura intestina alla chiesa veneziana, tale da portare don D'Antiga di fronte al tribunale del Vaticano mettendolo a rischio riduzione allo stato laicale per aver disobbedito al suo vescovo rifiutando il trasferimento in Basilica a San Marco.

IL CORVO-MANAGER

Ora, a indagini chiuse, il corvo ha un'identità: è Enrico Di Giorgi, 75 anni di Milano, ex manager della Montedison nello stabilimento del Petrolchimico di Porto Marghera, e con casa a Venezia. Accusato di diffamazione aggravata, Di Giorgi è sotto inchiesta per aver affisso una decina di volantini nell'area realtina e marciana (uno era stato inviato anche alla cronaca di Venezia de Il Gazzettino) denigrando il Patriarcato e i suoi sacerdoti, millantando intrighi e doppie vite di molti collaboratori di cui venivano fatti nomi e cognomi - storpiati ma riconoscibili - e attaccando apertamente anche la figura del patriarca Moraglia. Erano state le denunce del Patriarcato e di uno dei fedeli (Alessandro Tamborini, ora parte offesa con l'avvocato Sarah Franchini) a dare il via all'inchiesta.

La svolta era arrivata analizzando le telecamere di sicurezza che avevano ripreso più volte Di Giorgi, zaino in spalla, avvicinarsi ai palazzi o ai totem turistici della città e incollare le sue tesi. In un'occasione le telecamere della Fenice lo avevano ripreso assieme a Gianluca Buoninconti, 54 anni, milanese e ora a rischio processo per aver partecipato all'ultima affissione. Secondo le indagini, Di Giorgi (e nell'ultima occasione anche Buoninconti) arrivava in treno da Venezia a Milano il giorno stesso delle affissioni e poi ripartiva con il primo treno del giorno successivo, dopo aver passato la notte nel suo appartamento nelle vicinanze di San Marco.

LA PERQUISIZIONE

Lì, a settembre, mentre anche nella sua casa di Milano era in corso una perquisizione analoga, i militari dell'Arma hanno trovato le prove per inchiodarlo. C'erano alcuni volantini con lo scotch biadesivo ancora vergine da un lato, c'erano i vestiti indossati durante le affissioni e ripresi dalle telecamere.

E poi: appunti manoscritti per i testi da redigere; la stampante usata e compatibile con i volantini, come certificato dai Ris che mesi prima avevano trovato le sue impronte sui fogli sequestrati.

Dal computer e dal cellulare di Di Giorgi, poi, è emerso il rapporto con don D'Antiga. Tra i due, amici da tempo tanto che lo stesso ex manager aveva accompagnato il sacerdote in uno dei suoi incontri in Patriarcato dopo il gran rifiuto, i contatti erano frequenti. Quasi tutti con un linguaggio criptato, almeno su certi argomenti.

Che D'Antiga - mai indagato durante tutta la vicenda - fosse l'ispiratore dei volantini è un sospetto su cui la procura sta lavorando. Che i due si vedessero nell'appartamento dell'ex manager per definire i testi, anche. Ma la sera della doppia perquisizione in casa Di Giorgi non era solo. Con lui c'era don Massimiliano D'Antiga.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA