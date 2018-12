Veleni Pd, Minniti vicino al ritiro della candidatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO IL CONGRESSOROMA Il Pd che cerca di darsi un nuovo segretario ripiomba nelle polemiche e ora anche nei veleni. Tra profili Fb che sembrano spingere Matteo Renzi a fare un altro movimento - sconfessati subito dal suo entourage - e un falso lancio dell'Ansa che circola sui social annunciando il ritiro di Minniti dalla corsa per la segreteria. L'ex ministro dell' Interno incontra Luca Lotti e Lorenzo Guerini, che gli confermano la fiducia dei renziani. Ma non basta all'ex ministro che, si apprende in ambienti del partito, sembra ormai...