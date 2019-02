Vaticano, un documento segreto per gestire la paternità dei preti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO CITTÀ DEL VATICANO In una Chiesa sempre più minata da scandali sessuali e sempre più bisognosa di coerenza, pare siano state definite delle regole per evitare la doppia vita dei preti, di giorno parroci e la sera mariti. Le necessità dei bambini che nascono hanno la precedenza su tutto. Un sacerdote, come ogni padre, è chiamato a far fronte alle proprie responsabilità. Alla Congregazione per il Clero confermano che le linee guida entrate in vigore da poco sono applicate per quei parroci o vescovi che - a seguito di una relazione...