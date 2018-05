CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VATICANOLE SPOGLIEDI PAPA GIOVANNITRASFERITE A BERGAMOSi sa solo che arriverà a destinazione il 24 maggio, a Bergamo, ma non si deve sapere quando partirà dal Vaticano, né tanto meno che percorso stradale farà l'urna di cristallo contenente la salma imbalsamata di Giovanni XXIII, il Papa del sorriso già patriarca di Venezia. Tutto top secret per motivi di sicurezza. Papa Francesco ha dato il benestare al momentaneo trasferimento dell'urna del pontefice bergamasco per lasciarlo esposto nella sua città fino al 10 giugno. Altrettanto fece...