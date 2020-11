IL CASO

CELANO (L'AQUILA) Soldi, mucchi di soldi, stipati in una scatola delle scarpe, e in una vecchia cesta. Poi chili di monete e di medaglioni antichi di grande valore, c'è chi azzarda a dire addirittura di due milioni di euro. Un vero e proprio tesoro, trovato a Celano, cittadina di diecimila abitanti in provincia dell'Aquila, dove c'è la villa immensa di Fabrizio Tirabassi, l'ex funzionario della Segreteria di Stato vaticana, indagato per l'immobile di Londra e gli investimenti spericolati dell'Obolo di San Pietro. E dove abita, in un'altra casa, il papà di Fabrizio, Onofrio, 90 anni, anche lui ex dipendente del Vaticano, ma con altri ruoli, «faceva lavori umili» dicono in paese, prima di aprire un negozio di numismatica a Borgo Santo Spirito, a due passi da San Pietro. «La sua fortuna», dicono sempre in paese.

INCHIESTA

E su questa fortuna si stanno concentrando in queste ore le indagini della Guardia di Finanza di Roma e della Gendarmeria che l'altro ieri hanno fatto un blitz in piena notte in Abruzzo: perquisita la villa in borgo Sardellino di Fabrizio Tirabassi, la casa dell'anziano padre, sempre a Celano, mentre in contemporanea veniva rivoltata da capo a fondo anche la residenza romana. Tirabassi figlio, di origine abruzzese, risiede a Roma e a Celano si vede per lo più d'estate o durante le feste. Nella sua casa romana sono stati trovati e sequestrati 200 mila euro in contanti, altri 400 mila euro sono stati scovati a Celano nascosti, appunto, in una scatola di scarpe e in alcune ceste.

