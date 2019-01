Vaticano, abusi su una suora si dimette giudice-sacerdote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO Sabato scorso padre Herman Geisser, 53 anni, un capo ufficio alla congregazione della Fede, dove si giudicano i casi di abusi, ha messo in una borsa gli effetti personali, ha salutato i colleghi e se n'è andato sbattendo la porta. In pratica da giudice è finito indagato, perché su di lui grava l'accusa di avere violentato a Roma una ex religiosa, all'epoca dei fatti 19enne, la quale fu costretta non solo a sopportare l'umiliazione della violenza ma anche il senso di colpa dell'intera comunità che la...