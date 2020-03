IL MESSAGGIO

VENEZIA La situazione è seria, dice il sottosegretario Achille Variati. Serve coesione, rilancia il collega Andrea Martella.

I due esponenti dem veneti del governo giallo-rosso hanno rivolto ieri un messaggio ai corregionali per invitarli a rispettare le norme comportamentali per evitare la diffusione del contagio. «Se collaboriamo tutti, riusciremo a domare prima questo incendio e a tornare alla vita che conosciamo e desideriamo», ha detto Variati. «Le possibilità per uscirne più forti e più compatti di prima ci sono tutte», ha aggiunto Martella.

LA PREOCCUPAZIONE

In un video messaggio rivolto ai veneti, il sottosegretario all'Interno Achille Variati non ha nascosto la preoccupazione: «La situazione che stiamo affrontando è seria. Nelle scorse ore il Governo ha esteso al resto del Paese le misure che il Veneto sta già sperimentando: scuole chiuse, sospensione degli eventi e di ogni attività di massa che possa favorire la diffusione della malattia. L'obiettivo è chiarissimo: rallentare il contagio, ridurre la portata del virus». Non è un eccesso di zelo: «Se troppe persone si ammalano contemporaneamente e richiedono cure ospedaliere, il sistema sanitario può andare in crisi». E poi c'è il danno economico: «Lo sappiamo bene quanto questa emergenza sta costando. Il Governo interverrà per aiutare tutti coloro che da questa crisi vengono danneggiati pesantemente. Ma se chiediamo un sacrificio a tutti, è per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Questo è il momento della responsabilità, della maturità, della pazienza».

L'INVITO

Un invito all'unione arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Andrea Martella: «Nel pieno rispetto delle indispensabili misure di contenimento del coronavirus, che richiedono distanze di sicurezza e divieti di aggregazione, la sfida cui tutti siamo chiamati è quella della coesione e della compattezza, con una assunzione comune ed individuale di responsabilià. Va proprio in questo senso l'approccio con il quale il governo sta affrontando l'emergenza, ovvero con una visione d'insieme. Perché da una situazione di questo tipo non si esce se non uniti. Bisogna invece essere consapevoli che maggiore sarà lo sforzo di collaborazione tra tutti e minore sarà il danno per tutti». L'invito è a «insistere sulla strada intrapresa, fatta di collaborazione tra livelli istituzionali: chi pensa di approfittare del momento per giocare ai distinguo di natura politica o per voler far credere all'opinione pubblica di essere più paladino di altri, non ha capito nulla della portata della sfida in corso». «Bisogna insistere sulla fiducia - dice Martella - Si tratta di andare avanti nel cementare sintonia tra istituzioni e cittadini. Le scelte che si stanno compiendo sono frutto di ponderazione e conoscenza scientifica e tutti i cittadini sono chiamati all'osservanza di misure che richiedono e richiederanno certamente sacrifici ma che vanno appunto affrontate con spirito di vicinanza, malgrado il richiamo a distanziarci fisicamente. Le possibilità per uscirne più forti e più compatti di prima ci sono tutte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA