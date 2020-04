LA POLEMICA

VENEZIA Siamo agli stracci. Mentre a Roma il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia non perde occasione per ribadire che bisogna fare squadra e vanno bandite le polemiche, a Venezia tra rappresentanti governativi e regionali il fair play non è neanche più un pio proposito. Basti pensare che il governatore del Veneto Luca Zaia, irritato dalle accuse del sottosegretario Achille Variati è arrivato a dire che «se non sanno come andare a finire sui giornali, basta che vadano a fare volontariato: li fotografano subito e li mandano in prima pagina».

L'ACCUSA

La polemica nella Domenica della Passione inizia con una riflessione-accusa del dem Variati sulla situazione nelle case di riposo. «Per me è un dolore e una profonda, amara sconfitta che anche nel nostro Veneto si stia verificando una vera e propria ecatombe. Per settimane gli appelli dei rappresentanti del mondo delle Rsa, così come le denunce dei sindacati, sono stati inascoltati. E questo non lo possiamo accettare. Le case di riposo e in particolare le Rsa per quanto autonome dal punto di vista gestionale, dal punto di vista sanitario hanno un chiaro riferimento: le Ulss e quindi il sistema sanitario delle Regioni. Non lo possiamo accettare perché il Veneto si vanta costantemente della propria sanità, dei suoi standard, della sua efficienza, e a ragione».

LA REPLICA

Secca la replica del governatore leghista Zaia: «Se le sue parole sono vere resto basito. Il sottosegretario agli Interni Variati dice che sono stati inascoltati gli appelli delle case di riposo. Io andrei subito a denunciare la Regione, e la Regione poi dovrà difendersi presentando le carte. Le istituzioni hanno un obbligo: non dirle, ma farle le cose. Le Procure hanno un sacco di carte mie su cose che ho fatto e non ho detto questi anni». Per Zaia si tratta di una polemica «squallida»: «Non c'è una regione che si è salvata da questa tragedia. Mi domando se queste osservazioni il Governo le fa dovunque. È inutile fare le video-conferenze con il Governo per vincere la partita delle case di riposo, e poi c'è qualcuno che dice il contrario quando è fuori».

LA CONTROREPLICA

Controreplica di Variati: «Rimango colpito negativamente dalla durezza delle parole nervose del presidente Zaia. Rispondere con la polemica non serve. La speranza è che a tempi brevissimi si facciano i tamponi a tutti gli ospiti e operatori e si proceda a prendere decisioni rapide per la massima sicurezza, convogliando anche volontari a supporto, e non escludendo trasferimenti temporanei degli ospiti. Il Governo è a fianco delle Regioni».

Alda Vanzan

