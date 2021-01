IL FENOMENO

ROMA L452R: è il nome dell'ultima variante di Sars-CoV-2, rilevata in California, dove si sta diffondendo rapidamente e rappresenta già più del 25 per cento dei nuovi casi. Secondo gli esperti potrebbe diventare dominante negli Usa ed è stata originata in Danimarca. Questa è solo una delle 200 varianti già individuate nel mondo, tra queste ci sono l'inglese, la brasiliana e la sud-africana. Si diffondono più rapidamente, per ora non ci sono prove che causino malattie più gravi o possano aggirare i vaccini. L'allarme è stato lanciato anche dalla commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, che ha spiegato: «Dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'Unione Europea ha registrato circa 400mila morti e con l'emergere di nuove varianti più trasmissibili, siamo lontani dall'aver superato la pandemia. Arriveranno altri vaccini nelle prossime settimane».

Ancora: «Le nuove varianti preoccupano davvero, hanno una velocità di diffusione superiore al 50-70 per cento. Sono una probabile causa del cospicuo aumento dei casi in alcuni Stati membri». Per questo arriva l'invito a tutti i Paese della Ue a fare presto: «Gli Stati dovrebbero aumentare urgentemente il sequenziamento del genoma ad almeno il 5-10% dei risultati dei test positivi».

M.Ev.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA