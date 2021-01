IL REPORT

ROMA La situazione creata dalla variante inglese è «allarmante» per tutta Europa. E per l'Organizzazione mondiale della Sanità gli sforzi per contenerla devono essere intensificati. La Gran Bretagna (80 mila morti e 3 milioni di contagi da inizio pandemia) è la sorvegliata speciale. Ma anche gli altri Paesi temono che la nuova variante possa far schizzare i contagi. In Francia anticipano il coprifuoco dalle 20 alle 18 in altri 18 dipartimenti. L'Italia si barcamena modulando le restrizioni. «Serve un maggior rigore nel definire i colori e le limitazioni delle attività», raccomanda Carlo Signorelli (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano). Non si sa quanto sia diffusa la variante inglese in Italia. Massimo Ciccozzi (Università Campus Bio-medico di Roma): «I britannici hanno monitorato e sequenziato il 10 per cento di tutti i casi, noi purtroppo non arriveremo che a mille sequenze in totale». C'è il dubbio che la variante inglese stia facendo danni anche in Italia. «I numeri di questa seconda ondata sono superiori alla prima», osserva il professor Roberto Cauda (Policlinico Gemelli di Roma). L'appello è dunque a proteggere soprattutto gli anziani. Per Sergio Abrignani (Università Statale di Milano) «la loro vaccinazione deve essere il primo unico obiettivo nei prossimi 3-4 mesi».

Graziella Melina

