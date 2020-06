LA TRAGEDIA

ALBIZZATE (VARESE) Quel cornicione creava preoccupazione già da tempo. Crepe, buchi nel muro, problemi di staticità. Tanto che poche ore prima del crollo i proprietari della pizzeria Lo sfizio, in allarme, hanno chiamato un addetto per una verifica. E non era la prima volta che accadeva: altri sopralluoghi sono stati effettuati senza che nessuno si accorgesse che quelle tonnellate di cemento, mattoni e tegole fosse sul punto di crollare. È accaduto proprio nel momento in cui sul marciapiede di via Marconi, ad Albizzate, passavano Fauzia Tauquif, 38 anni, e il figlio Souleymane di 5 in bicicletta e la sorellina Yaoucut di 15 mesi in passeggino. Tutti morti schiacciati, solo Adam di 9 anni si è salvato. Non sa ancora la verità, il papà non trova le parole: «Gli ho detto che sono in ospedale e tornano tra un paio di giorni», dice Nourredine Hannache. Il fascicolo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo aperto dalla pm Nadia Calcaterra al momento non ha indagati, ma l'inchiesta ha già imboccato una direzione precisa: verificare se quel capannone di archeologia industriale, l'ex opificio della Bellora, trasformato in piccolo centro commerciale con una ristrutturazione che risale al 93 avesse problemi di stabilità.

I segnali riportati dai testimoni sono molteplici: crepe nei muri che gli affittuari hanno segnalato alla società immobiliare proprietaria dello stabile, un tubo che perdeva acqua, fino a quelle lesioni della struttura che hanno spinto i proprietari della pizzeria a chiedere un controllo. L'ultimo è stato effettuato mercoledì mattina, alle cinque e mezza del pomeriggio Fauzia e i suoi due figli sono rimasti sotto le macerie. Tra i testimoni convocati dai carabinieri ci sono la persona che ha eseguito la verifica e il titolare della società immobiliare proprietaria del fabbricato. La Procura ha disposto una consulenza che ricostruisca nel dettaglio tutti gli interventi svolti sulla struttura. Le perizie saranno volte ad esaminare il progetto e tutti i lavori strutturali svolti sulla ex fabbrica negli anni 90, atti a riqualificarla e trasformarla in area commerciale. Saranno anche valutare eventuali mancanze nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto. «Siamo ancora in una fase documentale, di studio delle carte e delle planimetrie - spiega il sostituto procuratore Calcaterra - Stiamo individuando i consulenti e la settimana prossima cominceremo con le perizie per verificare le circostanze del crollo, che appare come un cedimento strutturale». Perché non si sia intervenuti in tempo per evitare il disastro, nonostante le avvisaglie, è ciò che dovrà chiarire la Procura. Noureddine Hannache, il marito di Fauzia, è disperato. Era al lavoro, nell'officina di meccanica, quando ha ricevuto la telefonata. «Quando sono arrivato ho trovato un muro sopra ai miei figli e mia moglie per terra», racconta. Souleymane è rimasto schiacciato insieme alla sua bicicletta.

«Ho visto le ambulanze, gli elicotteri, mi sono dovuto sdraiare, non riuscivo a stare in piedi. Non ci riesco nemmeno adesso». Mercoledì notte non è nemmeno riuscito a entrare in casa, tanta era l'angoscia di trovarla vuota. Il fratello arrivato dalla Francia l'ha trovato nella strada di fronte. Ieri è rimasto tutto il giorno chiuso nell'appartamento di Albizzate con la famiglia e Adam, che ha visto la morte in faccia. Piange, chiede della mamma e dei fratelli, pensa siano feriti: «Come faccio a dire a mio figlio che sua madre non esiste più - si angoscia Nourredine - Come faccio?».

