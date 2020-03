L'IMPRENDITORE

VENEZIA «Non mi aspettavo la chiusura della nostra azienda, che si arrivasse a tanto. Abbiamo investito per dotarci di tutto il necessario e rispettato scrupolosamente i protocolli del ministero sulla sicurezza. Gli ispettori Spisal erano passati a controllarci nei giorni scorsi senza riscontrare problemi, pensavamo di essere a posto. E poi nella notte di sabato è arrivato l'ordine del governo che ci ha spiazzato: abbiamo lavorato due giorni per chiudere tutte le lavorazioni nei nostri sei stabilimenti trevigiani, anche i forni di cottura che vanno a ciclo continuo. Continuare fino a mercoledì non aveva più senso».

Alessandro Vardanega è uno degli imprenditori più in vista del Trevigiano, per anni presidente della Confindustria locale quando non era ancora arrivata la fusione con Padova, consigliere d'amministrazione e direttore finanziario delle Industrie Cotto Possagno, 140 addetti e 25 milioni di fatturato nella filiera dell'edilizia, una delle lavorazioni non strategiche per il nuovo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte. «Certamente prima viene la tutela della salute di tutti i nostri collaboratori - commenta l'ex vice presidente per pochi mesi di Veneto Banca nel tentativo di salvataggio guidato da Francesco Favotto - ma ritenevamo di aver fatto tutto il possibile per la sicurezza ed eravamo pronti a ripartire oggi (ieri per chi legge, n.d.r.). Poi i sindacati hanno iniziato ad alzare la voce e il governo ha deciso di chiudere molte attività. Ora speriamo di venirne fuori presto».



Non temevate questo blocco totale?

«Le scorse settimane il governo ventilava altri provvedimenti, ma non pensavo che si arrivasse a tanto».

I dipendenti?

«Abbiamo già esaurito anche per fattori stagionali il monte ferie dei nostri dipendenti e li abbiamo dovuti mettere tutti in cassa integrazione. Se si riaprirà dopo il 3 aprile non avremo molti problemi, ma dopo sarà dura. E nelle nostre condizioni ci sono tantissimi altri colleghi, purtroppo. E non solo del nostro settore».

È d'accordo con lo stop deciso dal premier Conte sabato notte?

«Preferirei non commentare, sono già intervenuti i presidenti di Assindustria Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, non vorrei aggiungere altro».

La loro bocciatura è stata netta: governo inadeguato. Però sono stati messi in campo 25 miliardi per combattere la crisi, 5 miliardi per la cassa integrazione dei lavoratori...

«I soldi stanziati non basteranno, soprattutto se la fine dell'emergenza si protrarrà dopo aprile. E se non vogliamo perdere pezzi importanti del nostro sistema economico quelle risorse devono arrivare subito ai lavoratori e alle imprese, soprattutto alle piccole che spesso non hanno riserve di liquidità e devono far fronte agli impegni già presi. Questo Paese ha bisogno che l'attività industriale prosegua e riprenda in maniera completa al più presto. E per farlo ha anche bisogno di liquidità, di un sistema bancario che affianchi le imprese in questo momento difficilissimo».

Lei ha vissuto in prima linea da presidente di azienda e di Unindustria Treviso anche la crisi del 2008 e quella dei debiti sovrani del 2011: come vede questa del coronavirus?

«Questa crisi è peggio di quelle passate: nel 2008 era partita dalla finanza ma questa da sanitaria sta colpendo l'economia reale. L'anno era partito bene, poi s'è fermato tutto, gli ordini sono stati cancellati, l'edilizia è ferma e chissà quando riprenderà».

Teme che come nel 2011 possa arrivare una gelata del credito con l'esplosione delle sofferenze e lo stop ai prestiti?

«Bisogna voltare subito pagina, siamo in emergenza, è in gioco la tenuta sociale del Paese. Bisogna cambiare le regole per la concessione del credito: le risorse devono arrivare alle imprese in velocità, dobbiamo eliminare cavilli e burocrazia. Intervenire subito è fondamentale per arginare gli effetti della crisi che temo possano durare anni».

Chi rischia di più?

«Non c'è nessuna impresa al riparo completamente. Certo, le aziende più strutturate possono affrontar meglio quest'emergenza ed è anche fondamentale l'associazionismo: Assindusria in queste settimane è sempre a fianco delle aziende per l'avvio della cassa integrazione e per gestire le pratiche burocratiche legate agli aiuti. È fondamentale soprattutto per le piccole imprese meno attrezzate ad affrontare un momento così delicato e difficile. Ma serve anche un'azione coordinata delle autorità e del governo».

Come sta vivendo personalmente questa crisi?

«Sono molto preoccupato, in primo luogo per la salute di tutti noi e per la tanta gente che sta soffrendo. E sono molto preoccupato anche per il gruppo: quando si ferma un'attività produttiva c'è sempre la paura di non riaprire».

Maurizio Crema

