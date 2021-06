Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Abbiamo fatto istanza, abbiamo scritto. Niente, non abbiamo ancora avuto una risposta dal ministero. Ma a Venezia la riapertura è impossibile se si mantiene il limite di capienza del 50 per cento nei vaporetti». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a proposito dei disagi verificatisi in questi giorni nel trasporto pubblico locale, in particolare acqueo, a causa dell'obbligo del distanziamento sociale che ha...