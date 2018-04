Van contro i pedoni, terrore a Toronto «Nove morti, 16 feriti». Preso il killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMATORONTO Terrore a Toronto, in Canada, dove ieri all'ora di pranzo un furgone bianco è piombato sul marciapiede di una delle vie più affollate della città, travolgendo i passanti. Quando in Italia era ormai sera, alcuni media locali parlavano di almeno nove morti, mentre le autorità avevano confermato ufficialmente almeno sedici feriti. La scena lasciava però pochi dubbi, con tantissime persone in terra, insanguinate, alcune delle quali ricevevano i soccorsi e altre invece sembravano esamini, secondo quanto riferito dai...