LA TRAGEDIA

CORTINA (BELLUNO) Tommaso, 23 anni ancora da compiere, di Belluno, neolaureato in Ingegneria civile, è morto ieri sotto gli occhi del fratello Francesco che stava scendendo con lui sulla Tofana di Rozes, a Cortina. Erano le 9.30 circa quando una valanga, con neve che raggiunge anche i 500 chili a metro cubo, si è staccata e ha travolto Tommaso Redolfi, trascinandolo per 200 metri e non lasciandogli scampo.

LA GITA

Era da più di due mesi che i fratelli aspettavano quell'uscita. Scialpinisti esperti e amanti della montagna e degli sport all'aperto, per loro questo periodo era stato una sofferenza. Così appena sono state allentate le regole del lockdown sono saliti in montagna, come tanti altri appassionati ieri. C'erano una cinquantina di persone ieri, stando alle auto sul parcheggio del Rifugio che poi porta alla Tofana di Rozes. I fratelli Redolfi avevano calcolato tutto, non c'era margine di errore. Era imprevedibile quel distacco. Erano partiti ieri mattina alle 4 i due fratelli. Tommaso e Francesco avevano parcheggiato l'auto al Rifugio Dibona e erano risaliti con le pelli di foca. Scendendo dalla Rozes, anziché prendere il rientro classico, dallo spallone, quello considerato più sicuro, hanno tagliato a destra dello Spigolo Zero, prendendo un canale che porta dietro Punta Marietta.

L'INCIDENTE

A metà discesa, forse a causa delle alte temperature di questi giorni, si è staccata la valanga. Il grado di rischio era giallo, 2 su una scala di 5. I Redolfi erano equipaggiati con l'apparecchio di ricerca in valanga (Artva) e tutti i dispositivi necessari. Ma dopo quel salto di 200 metri Tommaso è morto sul colpo e a nulla sono valsi gli strumenti di sicurezza che aveva. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino della stazione di Cortina che hanno attivato i militari della Guardia di Finanza del Sagf, intervenuti con 2 pattuglie.

I SOCCORSI

«L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore - spiega il Cnsas in una nota -, dopo aver imbarcato personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. Una volta individuato il corpo a circa 2.550 metri di quota, i soccorritori sono stati sbarcati con un verricello di 70 metri. La salma, ricomposta e imbarellata, e stata recuperata e trasportata a valle, per essere poi accompagnata nella cella mortuaria di Cortina. L'eliambulanza ha imbarcato anche il fratello del giovane, rimasto illeso».

LE INDAGINI

Il fratello Francesco, sotto choc è stato affiancato con un'assistenza psicologica, prevista in questi casi. Ha raccontato l'accaduto ai militari: la dinamica era chiara e il magistrato di turno Katjuscia D'Orlando, in contatto con i finanzieri, ha poi subito messo la salma di Tommaso a disposizione dei famigliari. I due fratelli avevano approfittato ieri dell'allentamento dei divieti sul coronavirus, con le conseguenti ordinanze che, finalmente, dopo settimane permettevano l'attività motoria anche fuori comune.

IL PRECEDENTE

Era esattamente 10 anni fa, domenica 16 maggio 2010, quando accadde un'altra tragedia proprio al di fuori di quella via considerata più sicura. Due amici trentini dalla Tofana di Rozes, tagliarono verso sinistra, dietro Punta Marietta. Non appena entrarono nel canale, partì la valanga. Anche in quella occasione, uno dei due riuscì a rimanere a monte, l'altro fu trascinato dalla neve e precipitò per alcune centinaia di metri. Un incidete fotocopia alla tragedia che si è verificata ieri.

IL LUTTO

Tommaso si era appena laureato in ingegneria civile, all'Università di Trento. Abitava con la famiglia a Quartier Cadore a Belluno. Con il fratello Francesco - 27 anni e un lavoro all'Enel - condivideva da sempre l'amore per la montagna. Carattere solare, un gran simpaticone: l'allegria era quasi un suo vestito. E di amici ne aveva molti. Quelli trovati frequentando il liceo ginnasio Lollino, e quelli delle scuole di sci. Se la cavava anche bene tra i paletti, tanto da salire sul podio. Come nel 2005, con lo Sci Club Ponte nelle Alpi, al Grand Prix Lattebusche, nelle gare di Padola e di Forcella Aurine.

R.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA