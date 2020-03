LA TESTIMONIANZA

Un sottile filo rosso lega Rocca Pietore a Vo' Euganeo, l'epicentro di Vaia e il focolaio del Coronavirus, le due grandi emergenze che hanno travolto il Veneto nel giro di 500 giorni. E i loro sindaci hanno cucita addosso la responsabilità di guidare piccole comunità e piccolissimi enti, tanti problemi e poco personale, le domande poste dai cittadini e la fatica di trovare risposte. Come il padovano Giuliano Martini ora, così il bellunese Andrea De Bernardin allora, che dalla Marmolada sommersa dalla neve guarda adesso all'avanzata dell'epidemia anche verso le montagne: «La tempesta ci ha messi in ginocchio dice ma devo dire che il virus è peggio, un nemico invisibile contro cui pure noi amministratori ci sentiamo disarmati».

GLI ACCIDENTI

Per essere una località di appena 1.200 abitanti, Rocca Pietore ne ha vissuti di accidenti in questi anni. «La grande nevicata del 2014 ricorda De Bernardin che il 2 febbraio vide una valanga travolgere la seggiovia e cancellare la stagione invernale, richiedendo già allora l'intervento di un centinaio di volontari della Protezione civile. Poi due grosse frane sulla strada. Quindi la rottura di ambedue i motori della centrale idroelettrica comunale, dopo varie bombe d'acqua. Infine il 29 ottobre 2018 la tempesta Vaia che ha devastato l'intero territorio. Se sopravviviamo anche questa volta, siamo degli eroi...». Per fortuna, e almeno per il momento, il paesino non conta casi di contagio, ma soltanto di isolamento domiciliare fiduciario. «È il caso del nostro medico di base spiega il sindaco il che rappresenta un guaio, visto che per trovare una piccola sede di guardia medica bisogna andare a Caprile e l'ospedale più vicino sta ad Agordo, cioè a 30 chilometri di distanza, lungo strade di montagna ovviamente. Lo dico per il problema delle seconde case che, in questi giorni tanto difficili, vengono occupate da quelli che a tutti gli effetti sono dei turisti: non è proprio il caso che salgano a fare confusione».

LE VERIFICHE

Non per nulla pure a Rocca Pietore sono scattati i controlli. «Abbiamo allertato la prefettura di Belluno spiega De Bernardin e così i carabinieri stanno fermando i veicoli e pure i pedoni, in passeggiata o sugli sci. È successo anche a me, mentre sconfinavo in provincia di Trento per raggiungere il museo in Marmolada, mio luogo di lavoro, come ho potuto certificare. Alcuni proprietari di baite hanno la residenza qui, ma molti altri no: se sono villeggianti arrivati prima dell'epidemia, è un conto, anzi penso sia meglio che a questo punto restino fermi, anziché scendere a valle; se invece si tratta di arrivi recenti, non va per niente bene». In ogni caso la stagione è compromessa anche per quest'anno. «Proprio ora che stavamo cominciando a rialzarci e che il meteo ci stava sostenendo con la giusta neve sottolinea il primo cittadino sono arrivate le restrizioni anti-Coronavirus, di per sé assolutamente giuste sul piano sanitario, ad annullare due mesi buoni di prenotazioni. In occasione di Vaia abbiamo dato prova di essere dinamici: quando si tratta di usare scavatori, pale gommate e camion, non ce n'è per nessuno. Invece davanti a un virus che non si vede, ma che uccide, possiamo solo chiuderci in casa, ad aspettare che passi».

A.Pe.

