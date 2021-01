CHIOGGIA L'hanno chiamata «negra», l'hanno chiamata «scimmia», le hanno dato della «mangia-banane». Lei è una ragazza di Chioggia, di 24 anni, che lavora come commessa e stava solo portando a spasso il cane. Ma è di origine indiana e benché cresciuta a Chioggia con una famiglia adottiva sin da piccolissima, ha la pelle scura e tanto è bastato a un gruppo di bulli, tutti minorenni, per aggredirla con quegli insulti sulla passeggiata del Lusenzo, uno dei luoghi più belli della città ma anche uno dei luoghi meno sorvegliati. Al calare della sera le bande di questi teppistelli si radunano nelle piazzole della riva che si affaccia sulla laguna e fanno il bello e il cattivo tempo: vandalismi e insulti ai passanti. Nessuno si salva dall'ingiuria e dalla minaccia implicita nella violenza verbale e nel numero dei componenti del branco. Alla ragazza, apostrofata in quel modo, non è rimasto che fare dietro front e tornare casa, chiudersi in camera e piangere fino allo sfinimento. Poi ha raccontato tutto alla mamma, preoccupata per il suo stato, ricordando altri insulti del genere ricevuti quindi era bambina. Un trauma già allora, ma che lei credeva di aver superato ma che si è riproposto «nel 2021», dice lei stessa con incredulità.

Diego Degan

