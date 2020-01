«Vado in sedazione profonda» Addio al calciatore Custodero

IL DRAMMA

MILANO Quattro anni di malattia, sei interventi chirurgici, diversi cicli di radioterapia, una gamba amputata dal ginocchio in giù. Eppure non c'era foto in cui non sorridesse. Il suo motto era: «Sorridi e il mondo sorriderà con te». Giovanni Custodero, 27 anni, portiere di calcio a cinque di Pezze di Greco, in provincia di Brindisi, ci ha provato fino alla fine. Ma il sarcoma osseo di cui era malato è stato più forte di lui: è morto ieri mattina, dopo alcuni giorni di sedazione profonda a cui è ricorso per lenire il dolore insopportabile.

«SONO STANCO»

Ha deciso Giovanni che era giunto il momento di chiudere gli occhi, quando il male lo stava annientando: «Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all'altro... e io lo guardo in faccia... capisco che è forte dell'energia con la quale l'ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco». Così, sulla sua pagina Facebook, annunciava agli amici la sua decisione senza ritorno: «Basta, vado in sedazione profonda». Che non è eutanasia né suicidio assistito: non porta alla morte del paziente, ha il solo scopo di ridurre o abolire la percezione del dolore provato dal malato, che viene addormentata fino all'eventuale perdita di coscienza pur restando in grado di respirare autonomamente. La fidanzata Luana Amati, che nei momenti belli ha condiviso con Giovanni viaggi a Parigi e tuffi in mare e in quelli brutti correva da lui all'ospedale di Firenze, gli è stata accanto mentre galleggiava nell'incoscienza. Dedicandogli parole d'amore: «Ora riposa tranquillo, circondato dall'affetto delle persone più care. Non dimenticheremo il messaggio che hai voluto diffondere in questi anni: amate la vita». Giovanni, scrive, «rimarrà il mio guerriero». È così che lo ricordano gli amici, la famiglia, gli ex compagni di squadra che insieme hanno realizzato le magliette Smiling Warrior, il guerriero sorridente. «Molte cose che alla maggior parte delle persone appaiono ovvie, sono in realtà determinanti - diceva - Ad esempio, non mi ero mai accorto di quanto fosse bello il sole finché non sono stato in una stanza di ospedale per 20 giorni, di quanto fondamentale fosse amare, finché amare non è diventata la mia unica ragione di vita».

