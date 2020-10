IL CASO

ROMA L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha avviato il processo di revisione e di analisi dei dati del vaccino messo a punto da Università di Oxford, Irbm (società di Pomezia) e AstraZeneca. Si tratta di un passaggio necessario all'approvazione. Nessun altro candidato vaccino in Europa è così avanti, ma l'esito non è scontato. Proprio ieri, nello stabilimento Sanofi di Anagni, è partita la linea produttiva del candidato vaccino anti-Covid messo a punto da due multinazionali (Sanofi e Gsk). A questo evento era presente il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha spiegato: «È quanto mai importante rimanere con i piedi per terra. L'auspicio è che potremo avere buone notizie per il vaccino in un tempo abbastanza breve, quel che è certo è che oggi dobbiamo investire con tutte le energie che abbiamo perché il vaccino e le cure sono la chiave vera per uscire da questa fase così difficile». Secondo Speranza «vedremo la luce nei primi mesi del 2021 e nel corso dell'anno usciremo dalla fase più drammatica».

Il vaccino di Oxford, elaborato in collaborazione con Irbm, è quello su cui Italia ed Europa hanno puntato maggiormente. Spiega l'Agenzia europea per il farmaco: iniziare questa procedura vuol dire che il comitato per i medicinali umani ha cominciato a valutare il primo set di dati, che viene dagli studi di laboratorio e non dai dati clinici e che mostra prime evidenze positive. L'inizio dell'iter «non implica che una conclusione possa già essere raggiunta sulla sicurezza o l'efficacia del vaccino», ma la rolling review è uno degli strumenti regolatori messi in campo per accelerare l'approvazione. La sperimentazioni clinica di fase 3 su larga scala è attualmente in corso e i risultati saranno disponibili nei prossimi mesi.

