LA NOVITÀ

ROMA La sfida del vaccino elaborato dall'Istituto Jenner di Oxford, in collaborazione con Irbm di Pomezia, e prodotto dal colosso farmaceutico anglosvedese AstraZeneca, porta la sperimentazione anche in Italia. Si tratta di uno dei vaccini più vicini al traguardo e per la fase 3, che serve a capire se si sviluppa una immunità al Sars-Cov2 e per quanto tempo, ci saranno test, da dicembre, all'Aou di Modena, uno dei sette centri italiani selezionati per questa delicata e complessa fase di studio. Solo a Modena saranno arruolati 300 volontari.

I primi risultati si avranno in sei mesi, l'auspicio è quello che il vaccino sia disponibile alla popolazione ad aprile. «Siamo parte di uno studio mondiale su 30mila pazienti - spiega in una videoconferenza Cristina Mussini, direttrice della struttura complessa di Malattie infettive Aou di Modena - e questo ci richiederà uno sforzo enorme. Il nostro spazio di manovra per tempi burocratici più lunghi è zero. Ci auguriamo grande partecipazione». Il centralino del Policlinico emiliano è intasato («come fossimo in guerra») di richieste, non si faticherà a trovare candidati. Il vaccino di Oxford - già in fase 3 negli Usa, dove per novembre si attendono i primi risultati - è uno dei due in corso di valutazione da parte dell'Ema, l'autorità europea dei farmaci.

