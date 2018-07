Vaccino anti Hiv promettente Ora un test su 2.300 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAROMA Nella partita per trovare un vaccino per l'Hiv, secondo molti esperti indispensabile per sconfiggere la malattia, la Harvard Medical School ha segnato un gol, che se non può essere ancora giudicato decisivo è almeno promettente. La formulazione a mosaico messa a punto dagli esperti americani ha suscitato una buona risposta immunitaria negli uomini, spiega lo studio pubblicato da Lancet, e ha mostrato una buon protezione dal virus per le scimmie.VACCINO A FRAMENTIIl vaccino testato è a mosaico nel senso che contiene frammenti...