Intercettare anche coloro che per varie situazioni starebbero fuori dal circuito virtuoso dei vaccini. E' il caso dei senza fissa dimora: parte dall'Ulss 3 veneziana l'iniziativa per dare anche a loro la possibilità di avere l'immunità dal Covid. Sono ben 210 le persone che vivono in strada o in situazioni di fortuna che domani saranno vaccinate con l'ausilio del camper presso le mense dei poveri, con l'aiuto della Caritas. Per loro è...