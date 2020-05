L'ITER

ROMA Nonostante ci siano centinaia di vaccini in via di sviluppo, e alcuni già in fase di sperimentazione avanzata, probabilmente non sarà disponibile per la somministrazione alla popolazione prima di un anno. Se infatti si prevede che già entro la fine dell'anno avremo i primi sieri testati per sicurezza ed efficacia, ci vorrà qualche altro mese per organizzare la produzione su larga scala e di conseguenza anche la sua distribuzione. In Europa, così come in Cina e negli Usa, ci sono già dei candidati molto promettenti, in via di sperimentazione sugli esseri umani. In fase avanzata c'è ad esempio il vaccino sviluppato da una collaborazione tra l'Università di Oxford e l'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia, che ha avviato i test sull'uomo, somministrando il suo siero a oltre 510 persone sane. Hanno iniziato prima la Cina e gli Stati Uniti, entro la fine dell'estate potremmo avere i risultati preliminari. Un volta che sarà pronto non sarà subito disponibile per tutti. Verranno infatti stabilite delle precedenze. Probabilmente i primi a riceverlo saranno gli operatori sanitari e le Forse dell'Ordine, poi tutte quelle fasce della popolazioni considerate a rischio sia per esposizione che per età e condizioni di salute.

Valentina Arcovio

