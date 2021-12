LA SITUAZIONE

VENEZIA I ricoverati in area non critica in Veneto hanno superato quota mille: ora sono 1.040. Di questi, i degenti tuttora positivi sono 929, cioè più dei 900 che segnano l'occupazione del 15%. Con questi numeri, diventa inevitabile il passaggio da lunedì in zona gialla, così la Regione spinge il piede sull'acceleratore delle immunizzazioni, permettendo l'accesso senza prenotazione ai 3.521 no-vax che appartengono alle categorie sottoposte da ieri all'obbligo vaccinale.

LA CAMPAGNA

Si tratta di lavoratori della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dei servizi segreti, della polizia locale e penitenziaria, delle case di riposo. «A queste persone annuncia il governatore Luca Zaia garantiamo la vaccinazione senza prenotazione. Non è un gran numero, parliamo dell'8% della nostra capacità vaccinale media quotidiana, quindi in una giornata potremmo accoglierli tutti. Mi sento di rivolgere loro un appello, con la consapevolezza che la stragrande maggioranza dei loro colleghi ha intrapreso questo percorso, ricevendo almeno una dose se non anche due o tre. Risultano infatti già coinvolti nella campagna il 92,6% dei carabinieri, il 93,2% dei finanzieri, l'86,8% del personale carcerario, il 90,2% dei poliziotti, il 90,6% degli agenti penitenziari, l'85,1% dei vigili del fuoco e il 98,3% dei dipendenti scolastici. Rispetto alla situazione di un anno fa, ora abbiamo un terzo dei ricoverati. Se non avessimo i vaccini, adesso sarebbe tutto chiuso». Continuano a crescere pure le adesioni alla campagna vaccinale pediatrica, che comincia oggi: a mezzogiorno di ieri erano stati presi 18.029 appuntamenti.

IL BOLLETTINO

Del resto il bollettino giornaliero continua a macinare numeri allarmanti. Sono stati registrati altri 3.677 contagi, che portano a 561.882 il totale dall'inizio dell'emergenza. Di conseguenza aumentano i soggetti attualmente positivi: in questo momento sono 53.100 (+1.080). Il tasso di infezioni rilevate sui tamponi effettuati (in tutto 103.910, cioè 2.134 ogni centomila abitanti, alle spalle dell'Alto Adige) è pari al 3,54%, un dato che posiziona il Veneto a metà della classifica nazionale. Ulteriori 19 vittime aggiornano la tragica conta a 12.103. Se i pazienti nei reparti Covid salgono di 43 unità, aumentano pure quelli in Terapia intensiva: 144 (+2). «Per quasi l'80% si tratta di non vaccinati», ribadisce Zaia.

L'ORDINANZA

A questo proposito, fa discutere anche a Nordest l'ordinanza con cui il ministro Roberto Speranza ha imposto il test negativo in partenza per tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, con l'aggiunta della quarantena di 5 giorni per i no-vax. «Mi domando se qualcuno pensi ancora che il turismo sia uno dei motori della nostra economia in grado di dare un contributo fondamentale al Pil nazionale», sbotta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Secondo il rappresentante della categoria, «questo ulteriore impedimento, che si aggiunge a quello dei vaccini non riconosciuti dei Paesi dell'Est, mina seriamente la speranza di una ripresa di tutto il settore, indotto compreso».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA