LA CAMPAGNA

VENEZIA Salgono a 185.000 le persone che tra un mese in Veneto potranno ricevere il vaccino contro il Covid. Alle 171.000 già quantificate, tra sanitari degli ospedali e del territorio, ospiti e operatori delle strutture per anziani e delle comunità di accoglienza, si aggiungeranno infatti anche i dipendenti delle cliniche private convenzionate. Lo annuncia l'assessore Manuela Lanzarin, aggiungendo che il numero potrebbe aumentare ancora, se venisse accolta la richiesta della Regione di includere nella prima fase di somministrazione anche gli ultraottantenni che vivono a casa propria.

L'ACCELERAZIONE

In questi giorni è in corso la revisione dei fabbisogni, dopo che nel fine settimana da Roma erano rimbalzate sui territori delle tabelle sulla ripartizione delle dosi che non sembravano coprire tutte le domande. «Non tutte le Regioni avevano indicato le stesse categorie di soggetti spiega l'assessore Lanzarin per cui ora stiamo cercando di allinearci. Abbiamo inserito la sanità privata accreditata e aspettiamo una risposta sugli over 80. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ci ha prospettato un'accelerazione, anche per la seconda parte dedicata agli ultrasessantenni, ai soggetti con patologie gravi e ai lavoratori dei servizi essenziali, così come per la terza chiamata, aperta al resto della popolazione. L'indicazione è di completare tutto per giugno, anziché per settembre». Per questo la struttura commissariale vorrebbe conoscere, entro la fine della settimana, i numeri della pre-adesione da parte di sanitari, ospiti e operatori. «Impossibile saperlo ora sottolinea Francesca Russo, direttore della Prevenzione al massimo potremo fare una stima, ma è troppo presto per avere nomi e cognomi, come invece saremo in grado di fare in tempo reale man mano che le vaccinazioni avranno luogo grazie al nostro sistema di anagrafe vaccinale». Un problema condiviso anche dal Friuli Venezia Giulia, come rimarca il governatore Massimiliano Fedriga: «Faremo una comunicazione chiedendo un feedback a chi ha intenzione di vaccinarsi e faremo una campagna di sensibilizzazione». Proprio per favorire la partecipazione e l'informazione, le Regioni hanno chiesto di avere la scheda tecnica del vaccino Pfizer, tradotta in italiano, in modo da poterla distribuire alle aziende sanitarie e quindi ai dipendenti.

LA MACCHINA

Nel frattempo si è messa in moto la macchina organizzativa anche a Nordest. «Nella prima fase utilizzeremo solo personale nostro, perché i 15.000 vaccinatori reclutati tramite il bando nazionale arriveranno più avanti», anticipa Lanzarin. Conferma Fedriga: «Dovremo utilizzare il nostro personale, che è già oberato di altri impieghi, sottraendolo quindi alle attività che sta svolgendo in questo momento. Sarà uno sforzo enorme». Per quanto riguarda il Veneto, i vaccini saranno stoccati nei frigoriferi dei 7 ospedali hub di riferimento provinciale, dove saranno presidiati dall'Esercito, che ne scorterà il trasporto verso le sedi vaccinali, tra cui le case di riposo. Oggi l'assessore Lanzarin incontrerà proprio le associazioni delle Rsa, «per chiedere la massima collaborazione» alla riuscita dell'operazione, che vedrà la somministrazione di due dosi. «L'intervallo fra la prima e la seconda specifica Russo sarà di 19-23 giorni. Al momento l'immunità è valutata in sei mesi e la comunità scientifica internazionale ancora non sa se sarà necessaria anche una terza iniezione. Il vaccino verrà conservato a -80 gradi e per sei ora potrà conservare le sue caratteristiche anche a temperatura ambiente. Ci stiamo già attrezzando per le siringhe di precisione con cui frazionare i flaconi da dieci dosi nelle sedi vaccinali». Queste ultime, secondo il piano nazionale, verranno allestite all'interno di padiglioni a forma di primula. Critica l'assessore Elena Donazzan: «Mancavano forse strutture pubbliche o private, magari palestre o edifici pubblici, che potevano prestarsi a questo scopo?».

