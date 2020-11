IL FOCUS

ROMA E due. Fra nuovi fuochi d'artificio delle Borse mondiali un'altra multinazionale americana, la Moderna, a pochi giorni di distanza dalla Pfizer ha annunciato un vaccino anti-Covid efficace al 94,5%. La Moderna annuncia anche 20 milioni di dosi pronte entro il prossimo Natale per il mercato a stelle e strisce. Ma soprattutto garantisce che il suo prodotto può essere mantenuto a basse temperature dentro normali freezer, insomma è più facile di quello della Pfizer che deve essere tenuto a 70/80 gradi sottozero.

Ma al di là dei dettagli tecnici l'annuncio sembra confermare che l'auspicio di scienziati e politici per vaccini disponibili nel giro di pochi mesi è tutt'altro che campato per aria. Nei prossimi giorni, infatti, sono attese moltissime novità su questo fronte anche in Europa a partire da quelle che bollono nella pentola dell'anglo-svedese AstraZeneca che ha lavorato ad un vaccino tramite l'Università inglese di Oxford e il laboratorio Irbm di Pomezia. Vaccino che viene già infialato in migliaia di dosi al giorno nello stabilimento Catalent di Anagni da dove sarà distribuito per tutta l'Europa.

IL RUOLO DI BRUXELLES

E proprio l'Unione l'Europa sta ulteriormente accelerando la firma dei contratti d'acquisto dei vaccini attraverso accordi con diverse aziende per garantire un adeguato approvvigionamento per i 450 milioni di abitanti dell'Unione. «Stiamo per autorizziamo un nuovo contratto con la tedesca CureVac per il vaccino contro il Covid-19, che ci permetterà di assicurarci fino a 405 milioni di dosi. Questo è il quinto contratto per il nostro portafogli di vaccini e stiamo lavorando ad un sesto proprio con Moderna», ha annunciato ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

In questa fase, ha precisato la presidente: «Non sappiamo ancora quale vaccino si rivelerà efficace. L'Ema, cioè l'Agenzia europea che verifica i farmaci, li autorizzerà solo dopo una valutazione attenta ed è per questo motivo che abbiamo bisogno di un portafogli di vaccini ampio e basato su tecnologie diverse».

Von der Leyen ha ribadito che non ci saranno favoritismi nella distribuzione dei vaccini che saranno consegnati ad ogni Stato dell'Unione in proporzione alla loro popolazione. Giova ricordare che all'Italia da fine gennaio 2021 arriveranno le prime dosi del vaccino Pfizer in una proporzione del 13,5% su quelle disponibile per l'Ue.

Già, ma quali sono le caratteristiche principali del vaccino Moderna? Intanto riveliamo il suo nome: mRNA-273. Per metterlo a punto Moderna ha arruolato 30.000 volontari che ne hanno ricevuto due dosi.

La prima analisi preliminare ha visto 95 partecipanti con casi confermati di Covid-19. Di questi, 90 facevano parte del gruppo cui è stato dato un placebo e 5 nel gruppo cui è stato somministrato il vaccino. Lo studio è stato condotto in collaborazione col National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) diretto dal famosissimo virologo aitalo-americano Antony Fauci..

«Ma possiamo già affermare che il nostro vaccino può prevenire il Covid-19, incluse le forme gravi», ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. Parole che si basano su una tecnologia che Moderna condivide con Pfizer. In pratica entrambi i vaccini scatenano la reazione del corpo umano contro la proteina spike che aggancia il Coronavirus alle nostre cellule. Inibita la spike il Sars CoV-2 diventa impotente. Come detto, però, a differenza del prodotto Pfizer il mRNA-1273 è più facile da trasportare perché può farlo anche un camion-frigo di quelli che viaggiano normalmente sulle nostre strade.

Intanto un'efficacia al 92% è stata annunciata anche per il vaccino russo Sputnik. E scatta la Fase 3 della sperimentazione (l'ultima) anche per un altro candidato vaccino, quello della Janssen (società della multinazionale Johnson&Johnson con stabilimenti nel Lazio), mentre Ema e agenzie regolatorie nazionali europee hanno preparato un piano speciale per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti-Covid.

Diodato Pirone

