IL CASOROMA La spinta di alcuni governatori e degli operatori turistici c'è. Chiedono: consentiamo a chi è in ferie di ricevere la seconda dose del vaccino nel luogo in cui si trova in vacanza, anche se è una Regione differente da quella di residenza dove invece ha avuto la prima iniezione. Ora arriva anche un'apertura del Ministero della Salute, la pratica è sul tavolo del direttore generale Prevenzione, il professor Gianni Rezza. E ieri...