VENEZIA Se le previsioni del commissario nazionale Domenico Arcuri saranno confermate, entro il 25 gennaio arriveranno e saranno erogate in Veneto 186.225 prime dosi di vaccino contro il Covid, distribuite nei sette punti di stoccaggio individuati dal piano vaccini elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione. Questo piano prevede che le dosi, una volta arrivate dal livello centrale, vengano distribuite nei punti di stoccaggio per poi essere inviate ai punti di erogazione. A Belluno arriveranno 10.725 fiale; Padova 35.100; Rovigo 13.650; Vittorio Veneto (Treviso) 31.200; Mestre 27.300; Verona 34.125; Vicenza 34.125. I vaccini arriveranno in diversi lotti. Si è iniziato ieri, quindi il 4, 11, 18 e 25 gennaio.

«Nel Veneto - ha detto il governatore Luca Zaia - siamo in grado di gestire qualsiasi lotto e qualsiasi quantità di dosi, nella speranza che ne arrivino anche più del previsto per poter accorciare i tempi. Per noi è rigorosamente prioritario rispettare il protocollo delle categorie prioritarie da vaccinare, che sono gli operatori della sanità, gli operatori e gli ospiti delle case di riposo». Nel Vaccine Day di domenica sono state iniettate 879 prime dosi di vaccino ad altrettanti operatori sanitari. Si è trattato di donne al 55% e uomini al 45%. La fascia di età più numerosa è stata quella dei sanitari tra 50 e 59 anni con 216 femmine e 122 maschi vaccinati.

Intanto sui social è scoppiato il caso Mantoan: l'ex big manager della sanità del Veneto, oggi direttore generale di Agenas, principale ente del Sistema sanitario nazionale, si è sottoposto domenica alla vaccinazione anti-Covid e su Facebook è stata rilanciata la sua foto. Con pesanti commenti su presunti favoritismi. «Non ho portato via dosi a nessuno - ha replicato Domenico Mantoan - Io sono medico, dipendente sanitario di Vicenza, direttore di Agenas. E anche se mi sono vaccinato più che altro per dare l'esempio, le indicazioni sono chiare: la vaccinazione va riservata prioritariamente a tutti i dipendenti pubblici e privati del Sistema sanitario. Compreso chi fa le pulizie».

