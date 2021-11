Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA È passato esattamente un anno da quando l'Austria, nonostante il pressing del governo italiano e l'impennata dei contagi in corso, si rifiutava di chiudere le piste da sci per non bruciare la stagione turistica invernale. Da allora però le cose sono cambiate. E se i vaccini hanno permesso quantomeno di limitare l'impatto di questa quarta ondata, è cambiato anche l'approccio anti-Covid del governo di Vienna. O meglio, è...