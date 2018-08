Vaccini, la nuova legge: obbligo solo quando ci sarà emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Mia nipote ha 6 anni, tre mesi fa è stata operata per un rarissima forma di cancro ovarico. La bimba è un soggetto immunodepresso e fra meno di un mese dovrebbe rientrare a scuola. E ora cosa si fa? Mi rivolgo a Paola Taverna e Davide Barillari (vicepresidente del Senato e consigliere regionale del Lazio di M5S), tra i massimi esperti di immunologia, infettivologia e microbiologia». La domanda, sarcastica ma preoccupata per la linea «a scuola entrano tutti anche i non vaccinati» passata in questi giorni (ma la legge in...